4 самые частые привычки, которые мгновенно убивают отношения

Все мы слышали статистику: примерно половина браков заканчивается разводом . И хотя есть некоторые споры о точности этой цифры, нет никаких сомнений в том, что гораздо более половины браков заканчиваются бесполыми партнерствами без любви, полными кипящего негодования и невысказанного отчаяния, независимо от того, выдержат ли они это.
Некоторые из этих браков, возможно, и не удалось сохранить. Например, если вы вышли замуж не за того человека по неправильным причинам, возможно, вам обоим лучше сделать полный разрыв и поискать нирвану отношений в другом месте. Развод - это не конец света: иногда это лучшее для всех, пишет yourtango.com.
Но если вы и ваш партнер когда-то были по-настоящему влюблены и счастливы в здоровых отношениях, и вы хотите вернуть эту искру, стоит задуматься, не пострадал ли ваш брак от одного из экспертов по отношениям Джона Готтмана, основателя Института Готтмана и Метод Готтмана называется «Четыре всадника апокалипсиса взаимоотношений».
По большей части преодоление этих четырех вещей сводится к тому, чтобы просто быть добрым и сострадательным человеком, но, как мы все знаем, это легче сказать, чем сделать, особенно в интимных отношениях, которые имеют способ проникнуть в нашу кожу и заставить нас действовать. как придурки.
Как сказал мой друг, писатель Тим Крейдер в недавнем подкасте Dear Sugar: «В романтических и сексуальных отношениях все ведут себя хуже, чем в других отношениях».
Тем не менее, если вы готовы приложить усилия, чтобы исправить свои отношения , искоренение этих четырех неприятных привычек в зародыше - отличное место для начала.
Вот базовый взгляд на отношения Джона Готтмана с «четырьмя всадниками апокалипсиса», а также краткое изложение его метода борьбы с каждым, а не разрыва или развода:
1. КритикаЖалобы на партнера - это совершенно нормально. Проблема возникает, когда вы представляете эти жалобы врожденными недостатками характера вашего друга.
Например, вместо того, чтобы мягко сообщить партнеру, что это сводит вас с ума, когда он разбрасывает свои вещи по всей квартире, вы обвиняете его в том, что он неряха, который так и не вырос и не заботится о ваших чувствах.
Вместо этого Готтман предлагает указать пальцем на себя, сосредоточившись на собственных потребностях, а не на ужасной личности вашего партнера и его нечувствительности к вашим чувствам. Критика никогда не работает - она просто раздражает вашего партнера и заставляет его защищаться.
Это подводит меня ко второму всаднику ...
2. Защитная реакцияВ то время как женщины более склонны к критике, защита, как правило, мужская вещь.
Готтман говорит, что это может принимать одну из двух форм: либо он контратакует, либо дуется.
Контратака разозлит вас еще больше, чем вначале, и заставит задуматься о том, что же заставило разговор так сильно отклониться от курса, в то время как надутый подход («ты прав, я ужасен, тебе будет лучше. без меня, я думаю, вам жаль, что вы когда-либо встретили меня ») оставляет вас разочарованным и опустошенным, поскольку вы каким-то образом успокаиваете и успокаиваете своего партнера, когда вы были тем, кто был расстроен в первую очередь.
Есть несколько вещей хуже, чем ощущение, что ваш партнер не слышит и не понимает вас, и именно это защитная реакция влияет на отношения. Если вы тот, кто склонен играть эту позицию, Готтман предлагает вместо того, чтобы защищаться, вы можете просто принять критику, сказав что-то вроде: «Поговори со мной, я хочу услышать, что ты думаешь по этому поводу». Непросто, но определенно стоит изучить навык.
3. Каменная стенаЭто еще один прием, который парни делают гораздо чаще, чем женщины; Готтман говорит, что в 85% случаев мужчина отключается, отказываясь говорить о том, что вызывает проблемы в ваших отношениях. Когда они это делают, это дает понять, что им все равно, через что проходит их партнер.
Почему мужчины так поступают? Обычно это происходит потому, что они стали тем, что Готтман называет «затопленными», то есть настолько запаникованными и ошеломленными, что они совершенно неспособны реагировать на происходящее. В таком случае лучше всего сделать перерыв. Партнеру, который затоплен и поэтому препятствует этому, нужен тайм-аут, чтобы восстановить самообладание и проявить сострадание к партнеру.
4. Презрение
Готтман предупреждает, что это худший из четырех всадников, и его присутствие в ваших отношениях - показатель номер один, что вы в конечном итоге разойдетесь. Презрение сигнализирует о том, что вы думаете, что вы лучше своего партнера; это форма неуважения, которую, по словам Готтмана, «обычно подпитывают давно тлеющие негативные мысли» о вашем партнере.
Сарказм, цинизм и насмешки - все это формы презрения; если вы виноваты в каком-либо из них, вам нужно долго и внимательно посмотреть в зеркало.
Противоядие от презрения - просто доброта. В конце концов, если ваш партнер такой ужасный, и вы так его ненавидите, почему вы с ним? И если он не ужасен, и вы не ненавидите его, почему вы так злы?
Как я уже сказал ранее, легче сказать, чем сделать, избавиться от четырех всадников в ваших отношениях. Но знать, что они из себя представляют и как с ними бороться, - это половина дела. И если вы хотите, чтобы ваши отношения продолжались - и не только продолжались, но и были счастливы - это стоит борьбы.