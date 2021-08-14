Магнитная буря 14 августа 2021 года выльется в геокачели для метеопатов
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Магнитная буря 14 августа 2021 года выльется в геокачели для метеопатов

5:45:018/14/2021Фото: https://www.pxfuel.com/
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Почти 24 часа метеозависимым людям не будет покоя. Но небольшая передышка все-таки придет.

Метеопатов сегодня ожидают магнитные качели
Метеопатов сегодня ожидают магнитные качели

Сегодня в России отмечают Медовый спас, сегодня к тому же суббота – первый выходной – вознаграждение за трудовую неделю. Что же ожидает метеозависимых людей 14 августа?

Огорчим. День будет сложным по ударам магнитной сферы земли. Сильная магнитная буря начнется сразу после полуночи, а по новосибирскому времени в 4 утра. Воздействие продлится более трех часов. К 6.00 по Москве удары стихнут. Останутся отголоски в виде небольших возмущений.  И наступит спокойное утро для метеопатов лишь в 9.00 по московскому времени, и 13.00 по сибирскому.

Можно даже успеть сходить в храм на праздничную службу – освятить мед.

С 12.до 18.00 вновь начнется набирать силу солнечные удары. И в 18.00 (22.00) начнется сильная магнитная буря, которая продлится до глубокой ночи.

Что же делать тем, чье самочувствие зависит от колебаний магнитной сферы солнца?

Напомним, что влияние магнитных бурь может проявляться в:

- головной боли

- тошноте

- мигрени

-слабости

- быстрой утомляемости

- сонливости или бессоннице

- раздражительности

- скачках артериального давления

Чтобы более менее спокойно пережить солнечную стихию, врачи рекомендуют:

- пить таблетки, которые регулируют ваше давление

- принимать контрастный душ

- высыпаться

- не загорать

- не работать, наклонившись

-избегать повышенных физических нагрузок

- не есть жирную, соленую, копченую пищу

-пить жидкость – не доводить себя до обезвоживания

Желаем вам приятной субботы и чтобы магнитная буря прошла мимо вас!

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