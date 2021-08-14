Магнитная буря 14 августа 2021 года выльется в геокачели для метеопатов

Сегодня в России отмечают Медовый спас, сегодня к тому же суббота – первый выходной – вознаграждение за трудовую неделю. Что же ожидает метеозависимых людей 14 августа?
Огорчим. День будет сложным по ударам магнитной сферы земли. Сильная магнитная буря начнется сразу после полуночи, а по новосибирскому времени в 4 утра. Воздействие продлится более трех часов. К 6.00 по Москве удары стихнут. Останутся отголоски в виде небольших возмущений. И наступит спокойное утро для метеопатов лишь в 9.00 по московскому времени, и 13.00 по сибирскому.
Можно даже успеть сходить в храм на праздничную службу – освятить мед.
С 12.до 18.00 вновь начнется набирать силу солнечные удары. И в 18.00 (22.00) начнется сильная магнитная буря, которая продлится до глубокой ночи.
Что же делать тем, чье самочувствие зависит от колебаний магнитной сферы солнца?
Напомним, что влияние магнитных бурь может проявляться в:
- головной боли
- тошноте
- мигрени
-слабости
- быстрой утомляемости
- сонливости или бессоннице
- раздражительности
- скачках артериального давления
Чтобы более менее спокойно пережить солнечную стихию, врачи рекомендуют:
- пить таблетки, которые регулируют ваше давление
- принимать контрастный душ
- высыпаться
- не загорать
- не работать, наклонившись
-избегать повышенных физических нагрузок
- не есть жирную, соленую, копченую пищу
-пить жидкость – не доводить себя до обезвоживания
Желаем вам приятной субботы и чтобы магнитная буря прошла мимо вас!