Почему эмоционально сильная женщина всегда заводит нужные ей отношения: пять главных причин

Быть эмоционально сильной женщиной - цель каждой знакомой мне женщины. Так и должно быть.
Каждого мучают эмоциональные проблемы из своего прошлого и настоящего, и в результате они могут вас сбить.
Они могут лишить вас возможности быть самим собой и получить жизнь и любовь, которых вы хотите, пишет yourtango.com.
Фактически, большинство эмоционально сильных людей каждый раз получают то, что хотят. Так что это должно быть лучшей мотивацией для стремления быть эмоционально сильной женщиной!
Вот 5 причин, по которым эмоционально сильная женщина получает от отношений то, чего хочет.
1. Она знает, чего хочет.Отличительная черта номер один эмоционально сильной женщины - это то, что она знает, чего хочет. Эмоционально сильная женщина нашла время, чтобы определить, что для нее важно, чтобы она могла жить той жизнью, которую она хочет вести.
Вместо того, чтобы говорить, что она хочет «быть счастливой» в своих отношениях, она более конкретна. Ей нужно качественное времяпрепровождение, она хочет чувствовать себя любимой, хочет доверять своему человеку и хочет открытого общения.
Как только она узнает, чего хочет, она сможет добиться этого.
Она может попросить своего партнера уделить ей время, помочь ему понять, что ей нужно, чтобы чувствовать себя любимой, высказаться, если она считает, что он ведет себя нечестно, и поощрить их обоих к эффективному общению.
Если вы найдете время, чтобы понять, чего хотите, вы станете на шаг ближе к тому, чтобы стать эмоционально сильной женщиной, которой хотите быть.
2. Она готова просить того, чего хочет.Многие из моих клиентов имеют некоторое представление о том, чего они хотят от отношений, но обнаруживают, что они не хотят или не могут просить об этом.
Они говорят, что хотят хорошо провести время, но делают вид, что у них все в порядке, когда их партнер снова выходит из дома. Они говорят, что хотят доверия, но не говорят, когда их обманывают.
Вместо того, чтобы поощрять разговор, они пассивно-агрессивны и закрываются, когда расстроены.
Существенная часть того, чтобы быть эмоционально сильной женщиной, означает не только знать, чего вы хотите, но и уметь протянуть руку и принять это.
Сможете ли вы постоять за себя в отношениях? Можете ли вы сказать своему партнеру, чего вы хотите и в чем нуждаетесь, и не соглашаться ни на что меньшее?
Если вы можете, вы становитесь эмоционально сильной женщиной, которая может найти любовь и счастье, которых она желает.
3. Ценит себя.У меня есть клиент, психиатр, который прошел профессиональную подготовку, чтобы помогать людям обрабатывать свои мысли и решать проблемы. Она очень хороша в том, что делает.
К сожалению, когда она вступает в отношения, она приносит с собой свои тренировки.
А что происходит? Она дает, и она дает, и она дает своему партнеру, помогая им справиться с их собственными проблемами. Она хочет помочь им обрести здоровье и счастье, как она делает со своими клиентами.
И в процессе она позволяет высосать себя до дна.
Эмоционально сильная женщина обязательно будет ценить себя в отношениях. Она желает любить, но также хочет, чтобы ее любили. Она делает что-то для себя, но позволяет делать это и для нее тоже.
Она знает, что заслуживает любви и уважения, и добивается этого.
Какие тебе нравятся отношения? Вы даете, даете и даете и ничего не ожидаете взамен? Это отстойно у тебя?
Если да, сделайте шаг назад и начните спрашивать, что вам нужно. Если ваш партнер не хочет пытаться дать вам это, уйдите.
Эмоционально сильная женщина так и поступила бы!
4. Она контролирует свои эмоции.Вы один из тех, кого легко злить? Достаточно ли нескольких закатываний глаз, чтобы заставить вас кричать и кричать?
Вы тот, кто плачет без промедления? Кому-то, с кем никто не может поговорить из-за того, что вы такой чувствительный и хрупкий?
Вы тот, кто встает и уходит, когда что-то идет не так, как вы хотите?
Эмоционально сильная женщина не делает ничего из этого. Эмоционально сильная женщина делает глубокий вдох, когда чувствует нарастающий гнев.
Она не сдерживает слезы, но не позволяет им мешать решению проблемы. И она никогда, никогда не уходит из ситуации. Она остается, и она занимается, и она оплачивает счет.
Обратите внимание на свои эмоции. Контроль над ними поможет вам обрести жизнь и любовь, которых вы хотите.
5. Она не теряет времени зря.«Жизнь коротка» - девиз любой эмоционально сильной женщины.
Вы застряли в токсичных отношениях, надеясь, что что-то изменится, надеетесь, что все вернется на круги своя, надеетесь, что ваш человек просто станет тем человеком, которым, как вы знаете, он мог бы быть?
Вы ждали дни, месяцы или даже годы, чтобы это произошло?
Эмоционально сильная женщина так не поступает. Эмоционально сильная женщина выявляет проблемы в своих отношениях, активно пытается их исправить, а если не может, уходит.
Она не извиняется за то, что она не ускользает или что, если она просто любит его достаточно, он изменится. Она понимает, когда все готово, и идет дальше.
И поэтому эмоционально сильная женщина каждый раз получает в отношениях то, чего хочет. Она знает, что чем дольше она будет рядом, тем меньше вероятность, что она найдет любовь, которую хочет и заслуживает.
Быть эмоционально сильным в отношениях стоит того.
Эмоционально сильная женщина точно знает, чего хочет, и не боится просить об этом. Она ценит себя, контролирует свои эмоции и не теряет времени зря.
Получить ту жизнь, которую вы хотите, возможно - вам просто нужно найти то, что внутри вас сильное!