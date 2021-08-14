Пять самых главных различий между мужчинами и женщинами
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Пять самых главных различий между мужчинами и женщинами

12:31:138/14/2021,Хелен Фишер, Том БернсФото: pixabay.com
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Карьера, наличие детей, выход на пенсию или инвалидность - все эти проблемы могут полностью изменить отношения между парой на многих уровнях. 

То, как мозг мужчин и женщин эволюционировал на протяжении веков, определенно играет роль в их отношениях сегодня

Человечество потратило слишком много времени, пытаясь выяснить различия между полами.

По прошествии всех этих столетий мужчины по-прежнему находят женщин загадочными, а женщины по-прежнему удивляются тому, насколько эмоционально закрытыми могут быть мужчины. Разве мы ничему не научились за эти годы? Неужели не существует генетической или эмоциональной схемы, которую мы можем использовать, чтобы объяснить, почему мужчины и женщины ТАК по-разному действуют в отношениях, спрашивает yourtango.com.

Хотя простой дорожной карты для гендерного равенства не существует, есть некоторая информация, которую мы можем почерпнуть, когда посмотрим на уникальные биологические, социологические и эволюционные качества мужчин и женщин.

В нашем последнем экспертном видео старший вице-президент YourTango Experts Мелани Горман попросила группу наших экспертов по взаимоотношениям - Ти-Энн Пирс , Клару Виснер , Кэтрин Фостер и Хелен Фишер - высказать свое мнение по основным вопросам, которые мы должны учитывать при поиске. при физическом и эмоциональном разделении между полами.

Вы можете увидеть их полное обсуждение в приведенном выше видео, но вот пять вещей, которые они согласились, которые мы все должны помнить, когда говорим о мужчинах и женщинах.

1. Мужчины и женщины развивались по-разному.

Это просто биологический факт. На протяжении веков человеческий мозг приспособлялся к их работе - охоте и защите своей стаи от врагов. Чтобы выполнить эти задачи, им пришлось научиться отстраняться, прекращать свое сочувствие. Между тем, женский мозг развил гораздо больше ролевых отношений. Женщины рожали, работали в коммунальной среде.

То, как мозг мужчин и женщин эволюционировал на протяжении веков, определенно играет роль в их отношениях сегодня. Вот почему женщины часто хотят более эмпатического диалога со своими мужчинами, а мужчины чувствуют, что их критикуют, потому что они не обладают такими же эмоциональными способностями. Просто они устроены.

2. Эти эволюционные различия не облегчают задачу.

Еще одна проблема, которую следует рассмотреть, - это то, что эксперт Клара Виснер называет «эволюционным несоответствием». Это относится к тому факту, что тело и мозг мужчин и женщин эволюционировали в совершенно разных средах, чем они живут сегодня. Большинство мужчин больше не зарабатывают себе на жизнь охотой, и не каждой женщине сейчас нужно производить потомство или сохранять родственные отношения.

Это может вызвать беспокойство и замешательство у мужчин и женщин, но открытый разговор об этих чувствах несоответствия может помочь внести больше мира и гармонии в отношения.

3. Мужчины и женщины не всегда соглашаются в сексе и романтических отношениях.

Поскольку у мужчин не было такой же способности к чуткому диалогу, как у женщин, представители обоих полов часто имеют очень разные мнения, когда дело доходит до придания значения сексу и отношениям. Например, мужчины в ЧЕТЫРЕ РАЗА чаще, чем женщины, считают, что секс и эмоциональная близость - это одно и то же.

При этом было также проведено несколько современных исследований, которые на самом деле говорят, что мужчины влюбляются быстрее, чем женщины. Таким образом, мужчины и женщины должны понимать, что, когда они говорят о романтике, у них может быть совершенно иное определение, чем у их партнера - вот почему общение ТАК важно.

4. Пол - это еще не все.

Хотя да, между мужчинами и женщинами есть большие различия - ментально и биологически - важно понимать, что некоторые вещи важнее пола.

Мы больше, чем просто мужчины и женщины. Мы тоже личности. Если вы пытаетесь изучить эволюционные различия между полами, вы также должны принимать во внимание биоиндивидуальность. Потому что есть различия между ВСЕМИ людьми, а не только между мужчинами и женщинами.

5. Отношения между мужчинами и женщинами развиваются с годами.

Это особенно важно понимать парам, живущим на долгие годы. Если пара выходит замуж в возрасте 20 лет и быстро выясняет свои разногласия, им необходимо понимать, что их отношения будут продолжать меняться и развиваться с каждой важной жизненной вехой, с которой они сталкиваются.

Карьера, наличие детей, выход на пенсию или инвалидность - все эти проблемы могут полностью изменить отношения между парой на многих уровнях. Им необходимо осознать, что часть эволюции их романтических отношений будет включать в себя то, что они будут продолжать открываться друг другу снова и снова, по мере того, как они растут и меняются с течением времени.

Просто помните - женщины и мужчины были симбиотическими отношениями с самого начала человечества.

Да, они могут раздражать друг друга, и да, они не всегда будут понимать друг друга, но чем больше мы будем говорить и признавать различия между полами, тем легче будет в конечном итоге найти точки соприкосновения.

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