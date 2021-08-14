После 20 сентября будет неактуально: Объявлен аукцион на щебенение дороги на округе спикера горсовета Бердска после его секретного письма мэру
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После 20 сентября будет неактуально: Объявлен аукцион на щебенение дороги на округе спикера горсовета Бердска после его секретного письма мэру

1:25:338/14/2021,Анастасия СолодковаФото: Курьер. Среда. Бердск
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УЖКХ ищет подрядчика на отсыпку 11 дорог в частном секторе. Стоимость контракта - 2,1 млн рублей. Торги состоятся 23 августа, а работы должны выполнить за месяц. Выборы депутатов состоятся 19 августа 2021 года.

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Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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Управление ЖКХ Бердска 12 августа на сайте госзакупок разместило аукцион по выбору подрядчика для щебенения улиц. В списке в том числе ул. Ключевая, о которой накануне сообщал в секретном письме мэру Бердска спикер горсовета.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в четверг в редакции оказалось письмо, в котором председатель Совета депутатов Владимир Голубев требует от главы города Евгения Шестернина ощебенить улицу Ключевую, акцентировав внимание на том, что после 20 сентября 2021 года эти работы станут неактуальны. На письме стоят три штампа: 5 августа - о регистрации в канцелярии мэрии, 11 августа - о передаче в УЖКХ, 19 августа - число контроля, вероятно, отчет от руководства управления жилищно-коммунального хозяйства.

Напомним, что выборы нового состава депутатского корпуса Бердска назначены на 19 сентября текущего года. Следовательно, можно предположить, что благоустройство грунтовой дороги в Южном микрорайоне необходимо для демонстрации деятельности перед выборами ради привлечения голосов избирателей. Ключевая находится на округе, где баллотируется Владимир Голубев.

Впрочем, сам он отвергает факт того, что после выборов улицу щебенить не надо. По его словам, по плану эти работы на нескольких улицах частного сектора были запланированы на июнь. Но по вине ответственных за это чиновников торги не состоялись.

- Стоит эта дата, потому что должны были сделать до 17 июня по распоряжению главы. Поэтому я и написал, что работы должны быть произведены до 20 сентября... Не хотят работать! Ведутся торги (для поиска подрядчика по щебенению — прим. ред.) уже третий раз. Никто не заявляется на эти торги, вот в чем проблема. По контракту необходимо ощебенить 5 или 7 улиц, если не ошибаюсь, по всему Бердску, - сообщил «Курьер. Среда. Бердск» спикер горсовета.

Он был возмущен тем, что письмо вообще вышло за стены администрации, поскольку оно имеет гриф «для служебного пользования». Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» в мэрии активно ищут инсайдера, слившего информацию. А Голубев выдвинул новую версию появления даты - 19 августа заканчивается срок его депутатских полномочий.

Как бы то ни было, новые торги на щебенение бердских улиц стартовали. В течение недели принимают заявки от потенциальных участников. Сам электронный аукцион назначен на 23 августа. Сумма контракта 2 149 532 рублей. За эти деньги подрядчик будет должен «восстановить поперечный профиль и ровность проезжей части гравийных и щебеночных покрытий с добавлением щебня».

Ощебенить предстоит несколько улиц: 2-я Ельцовская, 40 лет Октября, Советская, Гоголя, Искитимская, Ключевая, Взлетная, Белокаменная, 7-й квартал, 2-я Школьная и 1-я Линейная. Общий объем работ - 10 967 кв. метров. По условиям контракта работы должны быть выполнены в течение 30 дней со дня заключения договора.

Если на этот раз аукцион состоится, то подрядчику придется очень поторопиться, чтобы успеть ощебенить улицы ко дню голосования. Или начать с Ключевой, дабы не гневить руководителей обеих ветвей власти Бердска. А если снова торги провалятся?

В аукционной документации указано, что деньги за работу подрядчику заплатит городской бюджет. Между тем, губернатор Андрей Травников пообещал Бердску федеральных денег именно на цели отсыпки улиц частного сектора по просьбам бердчан и по наказам избирателей. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Новосибирская область получила 1 млрд рублей на первоочередные социальные задачи.

- Прописаны условия расходования этих средств: их нужно распределить быстро и на наиболее острые социальные задачи, которые есть в муниципалитетах Новосибирской области, - заявил глава региона, отметив, что софинансирования со стороны муниципалитетов не потребуется.

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