Создается новая вакцина против коронавируса, имитирующая форму вируса
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Создается новая вакцина против коронавируса, имитирующая форму вируса

1:01:388/14/2021Фото: pixabay.com
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Первые вакцины, получившие разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, были основаны на мРНК.

Ученые все еще усердно работают над разработкой различных стратегий вакцинации
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Несмотря на то, что людям во всем мире вводят несколько безопасных и эффективных вакцин против COVID-19, ученые все еще усердно работают над разработкой различных стратегий вакцинации, которые могли бы обеспечить еще более сильный или более продолжительный иммунитет против SARS-CoV-2 и его вариантов. Теперь исследователи, сообщающие в ACS Central Science, иммунизировали мышей наночастицами, которые имитируют SARS-CoV-2, демонстрируя несколько копий антигена рецепторсвязывающего домена (RBD), показывая, что вакцина вызывает устойчивые антитела и Т-клеточные ответы, сообщает medicalxpress.com.

Хотя первые вакцины, получившие разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, были основаны на мРНК, более традиционные вакцины на основе белка также показали многообещающие результаты в клинических испытаниях. Большинство из них обучают иммунную систему распознавать RBD, пептид, который является частью шипового белка SARS-CoV-2, который связывается с рецептором ACE-2 на поверхности клеток-хозяев. Однако не все эти вакцины вызывают как антитела, так и Т-клеточные ответы, которые считаются важными для более длительного иммунитета. Мелоди Шварц, Джеффри Хаббелл и его коллеги ранее разработали вакцину.инструмент доставки, называемый полимерсомами - самособирающиеся сферические наночастицы, которые могут инкапсулировать антигены и адъюванты (вспомогательные молекулы, которые усиливают иммунный ответ), а затем высвобождать их внутри иммунных клеток. Полимерсомы вызывают устойчивый Т-клеточный иммунитет, и исследователи задались вопросом, могут ли они еще больше улучшить ответ антител, создав наночастицы, имитирующие вирусы, путем отображения нескольких копий RBD на их поверхности.

Таким образом, команда сделала полимерсомы, похожие по размеру на SARS-CoV-2, и украсила их множеством RBD. После характеризации наночастиц in vitro они вводили их мышам вместе с отдельными полимерсомами, содержащими адъювант, двумя дозами с интервалом в три недели. Для сравнения они иммунизировали другую группу мышей полимерсомами, которые инкапсулировали RBD, вместе с наночастицами, содержащими адъювант. Хотя обе группы мышей продуцировали высокие уровни специфичных к RBD антител, только полимерсомы с декорированной поверхностью генерировали нейтрализующие антитела, которые предотвращали инфицирование SARS-CoV-2 в клетках. И поверхностно-декорированные, и инкапсулированные RBD вызывали устойчивые Т-клеточные ответы. Хотя новая вакцина все еще нуждается в тестировании на безопасность и эффективность на людях, она может иметь преимущества перед мРНК-вакцинами в отношении широкого распространения в районах с ограниченными ресурсами, говорят исследователи. Это связано с тем, что полимерсомы с декорированной поверхностью стабильны и активны не менее шести месяцев при охлаждении, в отличие от мРНК-вакцин, требующих хранения при отрицательной температуре.

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