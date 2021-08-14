Чем вакцина Moderna превосходит вакцину Pfizer: исследование

Согласно новому предварительному отчету, люди, полностью вакцинированные вакциной Moderna COVID-19, по-видимому, имеют более низкий риск «прорывной» инфекции, вызванной вариантом Delta, чем те, кто получил вакцину Pfizer.
Исследователи подчеркнули, что обе вакцины по-прежнему «сильно защищают» от тяжелых заболеваний, но разница, по-видимому, заключается в степени защиты от инфекции, сообщает CNBC, сообщает medicalxpress.com.
Риск заражения был на 60% ниже среди реципиентов Moderna, чем среди получателей Pfizer, согласно анализу июльских данных из Флориды, где вариант Delta привел к новому максимуму случаев COVID-19, сообщает CNBC .
Исследователи Mayo Clinic также обнаружили, что в Миннесоте в прошлом месяце вакцина Moderna была эффективна на 76% в предотвращении прорывной инфекции, в то время как вакцина Pfizer была эффективна только на 42%.
«Сравнивая уровни инфицирования между подобранными людьми, полностью вакцинированными мРНК-1273
Новые данные были опубликованы в аннотации их предпечатного исследования, которое ожидает полной экспертной оценки, поэтому результаты следует считать предварительными.
Однако доктор Амеш Адаля, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса в Балтиморе, подчеркнул, что «когда речь идет о вакцинах, самое важное, и для меня единственное, что имеет значение, - это то, что они защищают от тяжелых заболеваний. , госпитализация и смерть. Именно для этого и были созданы вакцины, а не для того, чтобы быть каким-то магическим силовым полем, останавливающим любую прорывную инфекцию ».
Адаля сказал: «По этому стандарту вакцины работают потрясающе. Я думаю, важно помнить, что вакцина Moderna имеет более высокую дозировку, чем вакцина Pfizer, и это, возможно, объясняет это несоответствие в этом исследовании, которое не прошло. экспертная оценка. Однако, в конце концов, если обе вакцины предотвращают то, что имеет значение, я не думаю, что это имеет большое значение ».
Тем не менее администрация Байдена воспринимает эти данные как «тревожный сигнал», Axios сообщил.
Компания Pfizer сообщила новостному веб-сайту, что она и ее партнер BioNTech «ожидают, что смогут разработать и произвести индивидуальную вакцину против этого варианта
В последующем заявлении компания подчеркнула эффективность своей вакцины против COVID-19 и заявила, что также разрабатывает бустерную дозу.
«Pfizer и BioNTech разработали надежную программу бустерных исследований, чтобы гарантировать, что наша вакцина по-прежнему обеспечивает максимально возможную степень защиты», - сказал Pfizer. «Первоначальные данные о третьей дозе нынешней вакцины демонстрируют, что бустерная доза, введенная по крайней мере через 6 месяцев после второй дозы, вызывает высокие титры нейтрализации против вариантов дикого типа, бета и дельта».
На прошлой неделе Moderna предупредила, что число новых инфекций растет, и заявило, что людям, получившим ее вакцину, вероятно, потребуется повторная вакцинация до зимы, сообщает CNBC .
Несмотря на новые данные, Центры США по контролю и профилактике заболеваний заявили, что риск заражения среди непривитых в 8 раз выше, чем среди вакцинированных, а риск госпитализации или смерти в 25 раз выше, сообщает CNBC .