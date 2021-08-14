Вызовет ли третья вакцина AstraZeneca образование тромбов?

Ведущий автор д-р Сью Паворд говорит, что третья дозовая связь, вероятно, будет ниже, чем первая.
Британия заказывает еще 35 миллионов доз вакцины Pfizer на следующий год.
Эксперты говорят, что получение третьей дозы вакцины AstraZeneca от Covid, вероятно, будет представлять даже меньший риск, чем первая или вторая, сообщает dailymail.co.uk.
Ультра-редкая связь укола со сгустками крови побудила британских руководителей здравоохранения порекомендовать лицам моложе 40 лет вместо этого приобрести Pfizer или Moderna.
Но согласно реальным данным, риск осложнения, который возникает вместе с низким уровнем тромбоцитов в крови, является наибольшим после первой дозы.
Исследователи из больницы Оксфордского университета NHS Foundation Trust, которые исследовали связь, говорят, что третья доза, скорее всего, не представляет большой опасности.
Теперь команда разработала руководство для врачей, которое поможет диагностировать то, что они называют вакцино-индуцированной иммунной тромбоцитопенией и тромбозом (VITT).
Тромбоцитопения - это состояние, при котором у пациента низкое количество клеток, которые помогают свертыванию крови, известных как тромбоциты.
Тромбоз возникает, когда сгустки крови блокируют вены или артерии, и является основной причиной инсультов и сердечных приступов.
Обсуждая руководство, гематолог-консультант доктор Сью Паворд сказала, что третья доза, вероятно, будет нести крошечный риск образования тромбов.
Это связано с тем, что риск при второй прививке - через 8–12 недель после первой - уже значительно ниже.
Д-р Паворд сказал: «Если бы люди получили свои первые дозы и не развили ВИТТ, их риск получить его после третьей дозы, вероятно, был бы очень мал.
«Это может иметь разрушительные последствия: он часто поражает молодых, в остальном здоровых реципиентов вакцины, и имеет высокую смертность.
«Это особенно опасно, когда у пациента низкое количество тромбоцитов и кровотечение в головном мозге».
Она добавила: «Витт - это совершенно новый синдром, и мы все еще работаем над наиболее эффективным лечением».
Регулирующие органы Великобритании зарегистрировали 411 случаев индуцированной вакциной иммунной тромбоцитопении и тромбоза после укола AstraZeneca до 28 июля. Сорок три случая произошли после второй дозы.
На тот момент 24,8 миллиона британцев получили свою первую прививку AstraZeneca, а 23,6 миллиона уже были полностью вакцинированы.
Д-р Паворд сказал на брифинге для журналистов в области здравоохранения: «Важно подчеркнуть, что такая реакция на вакцину Oxford-AstraZeneca очень редка.
«Среди людей в возрасте до 50 лет заболеваемость составляет примерно один на 50 000 среди людей, получивших вакцину».
Она также медики не наблюдали ни одного случая Витта за последние четыре недели, что, по ее словам, было «огромным облегчением».
Их результаты, опубликованные в Медицинском журнале Новой Англии, показали, что общий уровень смертности составил около 23 процентов.
Исследователи обследовали 294 пациента в возрасте от 18 до 79 лет. Все пациенты получили первую дозу вакцины AstraZeneca.
Они сказали, что лечение VITT может включать внутривенное введение иммуноглобулинов для увеличения количества тромбоцитов, стероидов для ослабления иммунной системы и антикоагулянтов для предотвращения дальнейшего образования тромбов.
А такие методы лечения, как плазмаферез, который включает удаление жидкости соломенного цвета, известной как плазма, из крови и замену ее новой жидкостью плазмы, могут значительно увеличить шансы на выживание для людей с тяжелым заболеванием.
Профессор Майкл Макрис, эксперт по тромбозам из Университета Шеффилда, который является одним из авторов исследования, сказал, что вся команда была «сильными сторонниками вакцинации».
Профессор Макрис, который сам был вакцинирован с помощью AstraZeneca, сказал: «Я считаю, что весь мир должен быть вакцинирован против Covid.
«Мы здесь не для того, чтобы сказать что-то плохое об AstraZeneca, речь идет о нацеливании на нее».
Это произошло после того, как было заявлено, что Великобритания уже закупила еще 35 миллионов доз вакцины Pfizer против Covid для бустерной вакцинации следующей осенью.
Источники в Уайтхолле говорят, что сделка обойдется примерно в 1 миллиард фунтов стерлингов после того, как фармацевтический гигант повысил цены на одну пятую в ответ на спрос.
Министры заказали дополнительные 60 миллионов доз для кампании этого года, чтобы раздать третьи дозы, которых было бы достаточно, чтобы дозаправить все 54 миллиона взрослых британцев и полностью вакцинировать 1,4 миллиона 16- и 17-летних, которые теперь имеют право на вакцинацию.
Министр здравоохранения Саджид Джавид вчера подтвердил, что ведутся приготовления к кампании по ревакцинации, которая начнется в следующем месяце.