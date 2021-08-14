Женщина из США узнала о своем пятом месяце беременности после того, как съела бутерброд

От бутерброда у менеджера соцсетей четвертого размера стал раздутым живот и она в шутку сделала тест на беременность.
Но тест был положительным, и она обнаружила, что была на пятом месяце беременности.
Женщина рассказала, как она узнала, что находится на пятом месяце беременности после того, как взяла тест в шутку, когда от бутерброда ее телосложение четвертого размера стало раздуваться, пишет dailymail.co.uk.
24-летняя Жасмин Миллер из Сан-Диего, штат Калифорния, купила домашний тест на беременность, чтобы посмеяться, когда после перекуса она почувствовала себя сытой - и мать Эрика пошутила, что она могла этого ожидать.
Но шокирующе, что тест был положительным, и позже было подтверждено, что тогдашняя 22-летняя женщина была на пятом месяце беременности, несмотря на то, что в течение того периода времени оставалась стройной на четвертый размер.
Всего три месяца спустя, на 32 неделе, менеджер по социальным сетям Жасмин родила своего первенца Лейтон Скай Миллер.
Жасмин сказала: «Я проверила это за неделю до того, как пошла на концерт, съела бутерброд, а потом взорвалась от вздутия живота. Я сразу сломался, увидев тесты, и начал плакать».
У Жасмин не было менструаций на протяжении всей беременности, так как она была на противозачаточных средствах, и, хотя она начинала чаще нуждаться в ванной, она приписывала это инфекции мочевыводящих путей (ИМП) и ничего об этом не думала.
У новой выпускницы также были сильные спазмы, но она страдала болезнью желудка, с которой она просто связала свои симптомы.
Жасмин, изучающая коммуникацию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, сказала: «У меня был парень, который не был очень серьезным, и на 100 процентов ни один из нас не был готов создать семью.
«Я помню, как однажды он спросил меня, можем ли мы завести собаку, и в то время мой точный ответ был:« Собака? Это как 15-летнее обязательство, что мы собираемся делать? Отправлять его туда и обратно, если мы не будем ». т вместе? "
Обычно Жасмин шестого размера. На той неделе, когда она узнала, что беременна, она действительно похудела и опустилась до четвертого размера.
В конце июля 2019 года Жасмин пошла на концерт Билли Эйлиш, где съела бутерброд с помидорами в качестве закуски и быстро сильно распухла.
Она сказала: «Это было настолько ненормально, что я отправила фотографию маме и сказала, что что-то не так, посмотрите, какой я раздутый. Она в шутку сказала, что я выгляжу беременной, судя по тому, где было вздутие живота. Она пошутила, но сказала, что мне нужно пройти тест на всякий случай».
Жасмин и ее подруга пошли в аптеку и взяли два теста на беременность, чтобы воспринять их как шутку и успокоить ее мать Эрику.
Когда первый оказался положительным, она лихорадочно взяла вторую, а затем купила третью и четвертую, только чтобы получить тот же результат.
Жасмин сказала: «Я была в ужасе, понятия не имела, что делать».
Она поехала к своей матери и рассказала ей об этом лично, которая тоже прослезилась от этой новости.
«Она сказала мне, что ей грустно, потому что она знала, как тяжело будет для меня, ведь она тоже была молодой матерью-одиночкой в 24 года», - сказала Жасмин.
Четыре дня спустя она впервые посетила врача на УЗИ - и узнала, что ей было 19 недель и пять дней.
Она сказала: «Я начала смеяться и кричать в кабинете УЗИ с техником. Я был совершенно один и очень напуган. Я был в полном шоке, много недоверия, много отрицания ».
Когда она пыталась сказать отцу - своему бывшему парню, с которым она рассталась всего две недели назад, - она утверждает, что он обвинил ее во лжи и что она не принимала противозачаточные средства.
Жасмин вспоминала: «Посреди моего разговора он встает, выходит из машины, хлопает дверью и не оглядывается. Это последний раз, когда я видела его, пока была беременна ».
Следующие 12 недель были вихрем приготовлений к ее новому прибытию, но будущая мать хотела сохранить свою беременность в секрете, насколько это возможно.
Она сказала: «Я всю свою беременность скрывала от мира, потому что боялась, что меня будут судить люди, которых я знала в старшей школе. Когда я оглядываюсь назад, мне так неловко, что я позволяю этим людям мешать мне в полной мере отпраздновать такое особенное время в жизни ».
23 октября 2019 года у Жасмин начались роды на 32 неделе беременности.
Лейтон Скай Миллер родилась с весом 3 фунта 14,6 унции и была доставлена в отделение интенсивной терапии и оставалась там в течение двух месяцев, пока ей не стало 6 фунтов.
Жасмин сказала: «Проведя два месяца в отделении интенсивной терапии и проводя с медсестрами по 12 часов в день каждый день, я узнал так много, что почувствовал себя более готовым, когда ушел.
«Они научили меня делать пеленки и бутылочки, что делать при удушье, обмороке и т. Д.
«До того, как получить ее, я чувствовал себя готовым и приспособленным, но после нее я чувствовал себя таким сбитым с толку. Потребовалась целая вечность, чтобы сказать «моя дочь», чтобы почувствовать себя полунормальным ».
Теперь жизнь маленькой семьи стала намного проще, и Жасмин решила поделиться своим путешествием в своем TikTok, @jasminandleighton, чтобы помочь оказать поддержку другим молодым мамам.
Видео, на котором она объясняет, как она не знала, что беременна, набрало более 800 000 просмотров.
Она сказала: «Безумие представлять свою жизнь без нее, и где бы я был, если бы она не пришла. Она заставляет меня стремиться быть лучше каждый день.
«Я думаю, что важно поделиться своей историей с другими, если это может помочь другим людям, попавшим в подобную ситуацию. Я думаю, что обмен - такой мощный инструмент, и видеть, что жизнь не идеальна, дело в том, что вы из нее делаете ».