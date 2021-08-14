Уменьшение рост после 40 лет связано с ранней смертью женщины - новое исследование
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Уменьшение рост после 40 лет связано с ранней смертью женщины - новое исследование

5:01:138/14/2021,ЭЛЕОНОРА HAYWARDФото: pixabay.com
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Врачи общей практики должны начать регулярно измерять рост женщин, чтобы оценить их риск сердечных заболеваний.

Каждый сантиметр потери роста был связан примерно с пятой большей вероятностью смерти от любой причины, даже с поправкой на такие факторы, как вес, возраст и образ жизни

Последние исследования показали, что резкое сокращение роста в среднем возрасте - это признак того, что женщины значительно чаще умирают в молодом возрасте, dailymail.co.uk.

Для людей старше 40 лет нормально терять рост из-за естественных процессов старения в костях, мышцах и суставах, которые могут привести к изменению осанки.
Для исследования ученые наблюдали за 2406 шведскими и датскими женщинами в возрасте от 30 до 60 лет в течение примерно 30 лет. Они измеряли свое здоровье вначале, а затем снова через десять и 13 лет, отслеживая любые случаи смерти среди участников.

Женщины потеряли в среднем 0,8 см, или полдюйма, между первым и вторым измерениями роста, хотя величина колебалась от 0 до 14 см.

Всего за период исследования умерло 625 женщин, в том числе 157 умерли от болезней сердца. У тех, кто потерял рост более чем на 2 см, вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инсульт или сердечный приступ, была в два раза выше.

У них на 71 процент больше шансов умереть от любой причины.
В целом, каждый сантиметр потери роста был связан примерно с пятой большей вероятностью смерти от любой причины, даже с поправкой на такие факторы, как вес, возраст и образ жизни.

Исследование, опубликованное в British Medical Journal, добавило, что потеря среднего роста была связана с остеопорозом, переломами и недостатком витамина D.

Однако выяснилось, что женщины могут решить эту проблему, регулярно занимаясь физическими упражнениями, и посоветовал принимать добавки с витамином D и кальцием.

Те, кто был физически активен в среднем возрасте, реже становились короче с возрастом, говорится в исследовании Гетеборгского университета в Швеции.

Упражнения увеличивают плотность костей и мышечную силу, помогая поддерживать хорошую осанку.

Исследователи добавили, что врачи общей практики должны начать регулярно измерять рост женщин, чтобы оценить их риск сердечных заболеваний.

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