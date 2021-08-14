Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?

10:43:528/14/2021,Ирина НоваяФото: pxfuel.com
0

«Альфа» или «британский» штамм широко прошёлся по России весной 2021-го. Его симптомы похожи на прошлогодние, но выражены сильнее.

девушка, болезнь
Инкубационный период новых штаммов уменьшен: первые симптомы могут появиться на 3-5 сутки после заражения
Сюжет: Третья волна коронавируса
В список распространителей фейков о коронавирусе и вакцинах внесли США Россию

В список распространителей фейков о коронавирусе и вакцинах внесли США РоссиюКак правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?Ещё 557 новости

Естественный отбор заставляет земные организмы постепенно меняться. Один из инструментов отбора – генные мутации для дальнейшей передачи их по наследству. Этот механизм не чужд ни животным, ни грибам, ни даже вирусам. Потрясший человечество SARS-CoV-2 научился умело мутировать, предлагая человечеству бороться с его всё новыми штаммами.

Часть мутаций SARS-CoV-2 делают штаммы неспособными к жизни, часть – наоборот. За время пандемии население России столкнулось с опасно эволюционировавшими вариантами «Альфа» и «Дельта». Каждый штамм имеет свои особенности, а следовательно, и симптомы. В 2021-м году их стало ощутимо больше, чем в 2020-м.

Симптомы 2020

Весной 2020-го Россия столкнулась с первой волной коронавируса, а с осени началась вторая. Самым распространённым штаммом был SARS-CoV-2 с генетической последовательностью «ноль». В народе за ним закрепилось название «уханьского». Именно с него всё началось в Китае конца 2019-го.
Визитной карточкой коронавируса тогда стала аносмия, не обусловленная насморком. Запахи для человека словно выключались. Явление сопровождалось слабостью, лихорадкой, ломотой в теле. Часто наблюдалось повышение температуры и сухой кашель, постепенно превращающийся во «влажный».

От простуды симптомы 2020-го года можно было отличить отсутствием боли в горле, насморка, чихания, отёка слизистых оболочек.
Люди старше 60-ти подвергались нетипичному течению – чувствовали спутанность сознания, сложности с речью и движением.
Среди заболевших было крайне мало детей, некоторое время казалось, что коронавирус их вообще «не трогает». Чуть позже оказалось, что дети могли переносить болезнь незаметно для себя и родителей.
Инкубационный период «уханьского» составлял до 14-ти дней, что усложняло возможность вычислить, где произошло заражение. Сам вирус выводился из организма в течение 7-10 дней, оставляя после себя осложнения в виде поражения органов.

Симптомы 2021

«Альфа» или «британский» штамм широко прошёлся по России весной 2021-го. Его симптомы похожи на прошлогодние, но выражены сильнее. Этот вариант коронавируса ощутимо поднял детскую заболеваемость. Причём у большинства детей появились особые симптомы, среди которых воспаление слизистых оболочек, отёк языка и пальцев, зудящая сыпь. Тем не менее, детская смертность от этого штамма была исчезающе-низкой.

Самым богатым на симптомы оказался штамм «Дельта», стартовавший из Индии. Летом 2021-го в России он вытеснил почти все предыдущие штаммы SARS-CoV-2.

И у детей, и у взрослых «Дельта» любит притвориться простудой. Заболевание часто начинается с боли в горле, насморка, кашля, чихания. Всё предыдущая симптоматика остаётся в виде температуры, ломоты, слабости, спутанности сознания.
Нередко «Дельта» проявляет себя, как кишечный вирус – вызывает тошноту, бьёт по кишечнику, вызывает диарею и иногда рвоту.
Инкубационный период новых штаммов уменьшен: первые симптомы могут появиться на 3-5 сутки после заражения. Коронавирус 2021-го склонен к затяжному характеру из-за осложнений.

Трагедия в Турции: туристка мгновенно умерла на глазах семьи
Кабаева объяснила провал России в художественной гимнастике на ОИ
Россиянин ловил медуз и мгновенно умер на глазах у своего сына
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адвокат по делу Ефремова внезапно умер: как это произошло
Европа не ожидала удара: вот на что решился «Газпром»
Лукашенко поставил на место Запад одной фразой
Лукашенко пообещал признать Крым и назвал условие
вирусзаражениесимптомыCOVID-19антителапобочный эффектштаммы вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какой штамм был у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В список распространителей фейков о коронавирусе и вакцинах внесли США Россию
10:53:19 8/14/2021
В список распространителей фейков о коронавирусе и вакцинах внесли США Россию
Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?
10:45:25 8/14/2021
Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?
Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?
10:43:52 8/14/2021
Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?
БердскЧисло больных коронавирусом и новых зараженных за сутки на 14 августа посчитали в Бердске
10:33:31 8/14/2021
Число больных коронавирусом и новых зараженных за сутки на 14 августа посчитали в Бердске
Успенский пост 2021: что едят, что запрещено делать верующим и что можно. Плюс календарь питания по дням
10:29:51 8/14/2021
Успенский пост 2021: что едят, что запрещено делать верующим и что можно. Плюс календарь питания по дням
От "ЭпиВакКороны" никто не умер, заявили в новосибирском центре "Вектор"
10:04:15 8/14/2021
От "ЭпиВакКороны" никто не умер, заявили в новосибирском центре "Вектор"
Основные молитвы в Успенский пост с 14 - 27 августа 2021 года
9:54:54 8/14/2021
Основные молитвы в Успенский пост с 14 - 27 августа 2021 года
Загадочная смерть: Трупы троих студентов нашли на съемной квартире
9:36:55 8/14/2021
Загадочная смерть: Трупы троих студентов нашли на съемной квартире
С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых
9:27:42 8/14/2021
С Медовым спасом 14 августа искренние пожелания и добрые картинки для родных и знакомых
Четыре ребенка скончались от коронавируса с начала пандемии в Новосибирской области
9:22:42 8/14/2021
Четыре ребенка скончались от коронавируса с начала пандемии в Новосибирской области