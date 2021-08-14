Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?

Естественный отбор заставляет земные организмы постепенно меняться. Один из инструментов отбора – генные мутации для дальнейшей передачи их по наследству. Этот механизм не чужд ни животным, ни грибам, ни даже вирусам. Потрясший человечество SARS-CoV-2 научился умело мутировать, предлагая человечеству бороться с его всё новыми штаммами.
Часть мутаций SARS-CoV-2 делают штаммы неспособными к жизни, часть – наоборот. За время пандемии население России столкнулось с опасно эволюционировавшими вариантами «Альфа» и «Дельта». Каждый штамм имеет свои особенности, а следовательно, и симптомы. В 2021-м году их стало ощутимо больше, чем в 2020-м.
Симптомы 2020
Весной 2020-го Россия столкнулась с первой волной коронавируса, а с осени началась вторая. Самым распространённым штаммом был SARS-CoV-2 с генетической последовательностью «ноль». В народе за ним закрепилось название «уханьского». Именно с него всё началось в Китае конца 2019-го.
Визитной карточкой коронавируса тогда стала аносмия, не обусловленная насморком. Запахи для человека словно выключались. Явление сопровождалось слабостью, лихорадкой, ломотой в теле. Часто наблюдалось повышение температуры и сухой кашель, постепенно превращающийся во «влажный».
От простуды симптомы 2020-го года можно было отличить отсутствием боли в горле, насморка, чихания, отёка слизистых оболочек.
Люди старше 60-ти подвергались нетипичному течению – чувствовали спутанность сознания, сложности с речью и движением.
Среди заболевших было крайне мало детей, некоторое время казалось, что коронавирус их вообще «не трогает». Чуть позже оказалось, что дети могли переносить болезнь незаметно для себя и родителей.
Инкубационный период «уханьского» составлял до 14-ти дней, что усложняло возможность вычислить, где произошло заражение. Сам вирус выводился из организма в течение 7-10 дней, оставляя после себя осложнения в виде поражения органов.
Симптомы 2021
«Альфа» или «британский» штамм широко прошёлся по России весной 2021-го. Его симптомы похожи на прошлогодние, но выражены сильнее. Этот вариант коронавируса ощутимо поднял детскую заболеваемость. Причём у большинства детей появились особые симптомы, среди которых воспаление слизистых оболочек, отёк языка и пальцев, зудящая сыпь. Тем не менее, детская смертность от этого штамма была исчезающе-низкой.
Самым богатым на симптомы оказался штамм «Дельта», стартовавший из Индии. Летом 2021-го в России он вытеснил почти все предыдущие штаммы SARS-CoV-2.
И у детей, и у взрослых «Дельта» любит притвориться простудой. Заболевание часто начинается с боли в горле, насморка, кашля, чихания. Всё предыдущая симптоматика остаётся в виде температуры, ломоты, слабости, спутанности сознания.
Нередко «Дельта» проявляет себя, как кишечный вирус – вызывает тошноту, бьёт по кишечнику, вызывает диарею и иногда рвоту.
Инкубационный период новых штаммов уменьшен: первые симптомы могут появиться на 3-5 сутки после заражения. Коронавирус 2021-го склонен к затяжному характеру из-за осложнений.