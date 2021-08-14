Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?
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Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?

10:45:258/14/2021,Ирина НоваяФото: pxfuel.com
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Нередко тромбоз становится осложнением, проявляющим себя уже после выздоровления.

женщина, таблетки
Подбирать себе антикоагулянт без врача нельзя ни в коем случае
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Осложнения после коронавируса заставляют всё чаще упоминать тромбоциты в негативном ключе. Из этих клеток крови формируются сгустки, приводящие к тромбозу. Однако для организма тромбоциты очень важны. Они закрывают собой внешние и внутренние повреждения сосудов, чтобы остановить кровотечения.

Патологическим тромбообразование становится, когда сгустков слишком много. Причиной нередко становится коронавирус. Повреждая стенки сосудов, вирус вызывает необходимость подлатать их тромбами. Открепившийся от сосуда крупный тромб превращается в смертельную угрозу организму.

Медики отмечают тромбозы у трети тяжёлых пациентов. Среди факторов риска – пожилой возраст, предполагающий «поношенность» сосудов. Опасность есть и для тех, чьё тромбообразование осложнено хроническими недугами или генетикой.

Лекарства

На работу тромбоцитов можно повлиять химически – с помощью антикоагулянтов. Препараты на основе гепарина и гирудина напрямую угнетают процессы свёртываемости крови. Мягче и медленнее действуют антикоагулянты непрямого действия, вроде варфарина иди дикумарина. Они работают с «тромбоцитным депо» – печенью. Вещества поставляются в организм через приём таблеток или уколов.

Антикоагулянты – серьёзные и опасные лекарства, обладающие большим списком противопоказаний. Поэтому подбирать препарат и его дозировку нужно индивидуально.
Вмешиваться в работу тромбоцитов опасно детям до 18-ти, беременным и кормящим женщинам, людям с заболеваниями крови и кроветворения. Противопоказаны антикоагулянты пациентам с патологиями глазных сосудов, эндокардитом, язвенной болезнью и после операций на мозге и позвоночнике.

При коронавирусе

Подбирать себе антикоагулянт без врача нельзя ни в коем случае. Строгий запрет подтверждает замдиректора ФГБУ НМИЦ кардиологии Минздрава РФ профессор Нана Погосова в июньской публикации «Аргументов и фактов». Эксперт рассказывает, что обязательное назначение антикоагулянтов медики проводят тем, у кого коронавирус не ниже средней тяжести.
Врач выписывает препарат, не исходя из своего мнения, а на основе анализов пациента. Иначе высок риск вызвать серьёзное кровотечение, которое может стать патологическим на фоне коронавируса.
Опосредованно снизить густоту крови получится, если использовать жаропонижающие или нестероидные противовоспалительные препараты. Пить их «для профилактики», как и играть с дозировками, нельзя.

После коронавируса

Нередко тромбоз становится осложнением, проявляющим себя уже после выздоровления. Пациентом с повышенным риском врач рекомендует продолжать приём антикоагулянтов ещё в течение 1-3 недель, в зависимости от ситуации. В основном, дозировка препаратов будет снижена или их заменят на более щадящие.
Тем, кто имеет основания опасаться за густоту крови, можно воспользоваться немедикаментозными средствами. Но их приём тоже нужно согласовать с врачом. Как природные антикоагулянты хорошо себя показали отвар лаврового листа, настойка клевера и отвар из коры белой ивы.

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