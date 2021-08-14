Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 августа 2021 в России и мире

• Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
• Начало Успенского поста
• День выгула черепахи
• Праздник воспалённого воображения
• День физкультурника
• Всемирный день ящерицы (World Lizard Day)
• Праздник изнесения честных древ Животворящего Креста Господня
• День сведения татуировки (Tattoo Removal Day)
• День памяти семи святых мучеников Маккавеев
• День подразделения по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий МВД РФ (День управления «К»)
• Католический праздник святого Максимилиана Кольбе (Feast of Saint Maximilian Mary Kolbe)
• День фруктового мороженого (National Creamsicle Day) - США
• День инженера - Доминикана
• Праздник влюблённых «Ци Си», Праздник двойной семёрки (Chi Hsi Festival, Double Seven Festival) - Китай
• День гаражной распродажи (National Garage Sale Day) - США
• Праздник ваших озёр (Celebrate Your Lakes Day) - США
• День скаутов, День Прамука (Pramuka Day) - Индонезия
• День боулинга (National Bowling Day) - США
• День независимости (Independence Day of Pakistan) - Пакистан
• День флага - Парагвай
• День шифровальщиков навахо (National Navajo Code Talkers Day) - США
• День памяти защитников Отечества - Абхазия
• День модельной авиации (National Model Aviation Day) - США
• День рождения португальской корриды - Португалия
• День финансовой осведомлённости (National Financial Awareness Day) - США
• День победы над Японией (V-J Day) - Великобритания
• День Вади-эд-Дахаб-эль-Кувира (Anniversary of the Recovery Oued Ed-Dahab) - Марокко
• День исламского сопротивления (Islamic Resistance Day) - Иран
• День Фолклендских островов (Falklands Day)
• День энергетика (Dzien Energetyka) - Польша
• День социальной защиты (Social Security Day) - США
• День присоединения архипелага к Великобритании (Anniversary Day) - Тристан-да-Кунья
• День бейсбольного мяча (National Wiffle Ball Day) - США
• Именины у Антонина, Леонтия, Гурия, Елеазара, Александра, Киндея, Дмитрия, Тимофея, Софьи
• Медовый спас (Мокрый Маккавей)
Важные события
1775 по царскому повелению ликвидирована Запорожская Сечь.
1790 между Россией и Швецией заключен Верельский мир. Этот договор официально завершил Русско-шведскую войну 1788–1790 годов.
1812 бой под Красным.
1822 издан указ о запрещении в России тайных обществ и закрытии масонских лож и взятие со всех чиновников подписки о непринадлежности к тайным обществам.
1850 амурская экспедиция под руководством Геннадия Ивановича Невельского подняла русский флаг на мысе Куегда. Был основан Николаевский пост (ныне город Николаевск-на-Амуре), и Невельской по своей инициативе объявил о присоединении к России Приамурского края и Сахалина.
1865 в Санкт-Петербурге открыт Зоологический сад.
1904 бой Владивостокского отряда крейсеров с японской эскадрой в Корейском проливе.
1914 Первым Георгиевским крестом в ходе первой мировой войны награждён донской казак из хутора Нижний Калмыкос Козьма Крючков.
1930 принято постановление ЦИК и СНК СССР «О всеобщем обязательном начальном обучении».
1936 впервые на Олимпийских играх представлен баскетбол.
1958 Учреждены почётные звания «Заслуженный лётчик-испытатель СССР» и «Заслуженный штурман-испытатель СССР».
1967 постановление ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему развитию общественных наук и повышению их роли в коммунистическом строительстве».
1986 ЦК КПСС постановил прекратить работы по переброске сибирских рек.
2009 на стратегической российской подлодке «Борисоглебск» проекта 667БДР спущен Андреевский флаг.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend