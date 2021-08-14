Какой сегодня церковный праздник 14 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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14.08
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Какой сегодня церковный праздник 14 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:268/14/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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В этот день проводят богослужения. Люди освящают в храмах свежий мед, мак, воду, букеты из васильков и бархатцев. Цветы засушивают и хранят дома, как оберег.

14 августа - начало Успенского поста

Православные праздники 14 августа

Успенский пост - 1 день
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара

Народные праздники

Медовый Спас

Этот народный праздник посвящен Иисусу Христу. В этот день чтут Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы, память семи мучеников Маккавеев. С этой даты начинается Успенский пост.

В этот день проводят богослужения. Люди освящают в храмах свежий мед, мак, воду, букеты из васильков и бархатцев. Цветы засушивают и хранят дома, как оберег.

Традиционным угощением являются маковые булочки, блины, пироги и печенье.

Также принято освящать воду в природных водоемах. После этого люди в них сами купаются и купают домашнюю скотину.

В этот день нельзя ссориться, ругаться матом, желать зла другим людям.

Если на праздник идет дождь, то пожаров можно не опасаться.

Приметы


  • Каков этот день, такой и 28 августа.
  • Если сильный ветер в этот день – зима будет снежной.
  • Дождь на Маккавея – мало пожаров бывает.
  • Отцвели розы – будут холодные росы.
  • Отяжелели метелки овса – появился опенок осенний.

Источник: my-calend

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