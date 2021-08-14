Какой сегодня церковный праздник 14 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 14 августаУспенский пост - 1 день
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста Господня
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице
Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара
Народные праздники
Медовый Спас
Этот народный праздник посвящен Иисусу Христу. В этот день чтут Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородицы, память семи мучеников Маккавеев. С этой даты начинается Успенский пост.
В этот день проводят богослужения. Люди освящают в храмах свежий мед, мак, воду, букеты из васильков и бархатцев. Цветы засушивают и хранят дома, как оберег.
Традиционным угощением являются маковые булочки, блины, пироги и печенье.
Также принято освящать воду в природных водоемах. После этого люди в них сами купаются и купают домашнюю скотину.
В этот день нельзя ссориться, ругаться матом, желать зла другим людям.
Если на праздник идет дождь, то пожаров можно не опасаться.
Приметы
- Каков этот день, такой и 28 августа.
- Если сильный ветер в этот день – зима будет снежной.
- Дождь на Маккавея – мало пожаров бывает.
- Отцвели розы – будут холодные росы.
- Отяжелели метелки овса – появился опенок осенний.
Источник: my-calend