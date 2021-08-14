 Skoda Octavia сбила 12-летнего мальчика во дворе дома в Новосибирске
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

 Skoda Octavia сбила 12-летнего мальчика во дворе дома в Новосибирске

8:59:488/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Пострадавшего увезли в больницу с подозрением на перелом ноги.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП

Вечером 13 августа произошло ДТП с участием ребенка во дворе дома на ул. Маяковского, 24/1 в Первомайском районе Новосибирска.

Водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу, сообщили в ГИБДД столицы Сибири. ДТП произошло около 17:20.

Как уточнили в полицейском ведомстве, за рулем иномарки находился мужчина 1985 года рождения. Он ехал по двору и у жилого дома наехал на ребенка 2009 года рождения.

Пострадавшего увезли в больницу с подозрением на перелом ноги. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне бывший директор КБУ Бердска, а ныне замдиректора физматшколы НГУ Дмитрий Кожемякин насмерть сбил ребенка, которые переходил дорогу по "зебре" на самокате. Возбуждено уголовное дело.

Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
15-летней школьнице вкололи яд в центре Москвы
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
"Желают смерти": украинская судья оправдала поражение РФ на ОИ
26-летняя невеста погибла через несколько часов после свадьбы
Пьяный судья РФ устроил смертельное ДТП и сбежал: что произошло
Соловьев ответил на призыв Панина плюнуть ему «в рожу»
сбил ребенкаперелом ноги
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Неожиданно выскочил на дорогу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Из-за наводнения эвакуировали около 1000 детей из четырех лагерей Кубани
8:46:05 8/14/2021
Из-за наводнения эвакуировали около 1000 детей из четырех лагерей Кубани
Какой сегодня церковный праздник 14 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:26 8/14/2021
Какой сегодня церковный праздник 14 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 августа 2021 в России и мире
7:40:56 8/14/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 14 августа 2021 в России и мире
БердскКакой будет погода на Медовый Спас 14 августа в Бердске: почему пекут маковые булочки добрые хозяйки
6:18:21 8/14/2021
Какой будет погода на Медовый Спас 14 августа в Бердске: почему пекут маковые булочки добрые хозяйки
Когда собирать капусту по лунному календарю в августе 2021 года
6:01:53 8/14/2021
Когда собирать капусту по лунному календарю в августе 2021 года
Магнитная буря 14 августа 2021 года выльется в геокачели для метеопатов
5:45:01 8/14/2021
Магнитная буря 14 августа 2021 года выльется в геокачели для метеопатов
Лучшие и худшие даты на сбор лука на август 2021 по лунному календарю
5:31:29 8/14/2021
Лучшие и худшие даты на сбор лука на август 2021 по лунному календарю
Уменьшение рост после 40 лет связано с ранней смертью женщины - новое исследование
5:01:13 8/14/2021
Уменьшение рост после 40 лет связано с ранней смертью женщины - новое исследование
С началом Успенского поста 14 -28 августа душевные пожелания и добрые открытки
4:39:15 8/14/2021
С началом Успенского поста 14 -28 августа душевные пожелания и добрые открытки
Женщина из США узнала о своем пятом месяце беременности после того, как съела бутерброд
4:31:01 8/14/2021
Женщина из США узнала о своем пятом месяце беременности после того, как съела бутерброд