 Skoda Octavia сбила 12-летнего мальчика во дворе дома в Новосибирске

Вечером 13 августа произошло ДТП с участием ребенка во дворе дома на ул. Маяковского, 24/1 в Первомайском районе Новосибирска.
Водитель автомобиля Skoda Octavia сбил 12-летнего мальчика, который переходил дорогу, сообщили в ГИБДД столицы Сибири. ДТП произошло около 17:20.
Как уточнили в полицейском ведомстве, за рулем иномарки находился мужчина 1985 года рождения. Он ехал по двору и у жилого дома наехал на ребенка 2009 года рождения.
Пострадавшего увезли в больницу с подозрением на перелом ноги. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в июне бывший директор КБУ Бердска, а ныне замдиректора физматшколы НГУ Дмитрий Кожемякин насмерть сбил ребенка, которые переходил дорогу по "зебре" на самокате. Возбуждено уголовное дело.