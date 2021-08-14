Основные молитвы в Успенский пост с 14 - 27 августа 2021 года

Через две недели православные отметят большой праздник Успения Пресвятой Богородицы. Перед таким торжеством для православных установлен 14-ти дневный пост с одноименным названием - Успенский.
После того, как Богородица узнала от архангела Гавриила о том, что ей предстоит Успение, она принялась молиться и поститься, чтобы очистить свою душу и подготовиться к встрече на небесах с дорогими ее сердцу Сыном и Господом. Верующие, чтобы хоть немного уподобиться Божией Матери и тоже очистить свою душу, стать лучше и приблизиться к Богу, выдерживают этот пост.
По своим правилам он очень строг. Помимо пищевых ограничений, верующему еще много в чем нужно себя ограничить. Покаяться в грехах, научиться относиться к ближнему с любовью, не отвечать злом на зло. На самом деле, если выполнять все требования поста, то это действительно сложно.
А потому в помощь верующим даны Священное Писание и молитвы. В первый день Успенского поста читают текст, помогающий настроиться на пост:
Перед каждой трапезой предлагается читать "Отче наш", а после еды читается благодарственный текст
В том случае, когда вам становится тяжело и хочется все бросить, рекомендуется читать молитву, придающую сил.
Можно на всем протяжении поста читать любые молитвы Господу и Богородице. Чтение молитв успокаивает мысли. помогает найти ответы на свои вопросы, найти правильное решение. Если вы ошиблись во время поста, не прекращайте пост. Нарушение правил не означает, что все потеряно. Очень важно найти в себе силы и продолжить его.