Против обязательной вакцинации и дистанта в школе встала в пикет общественница из Бердска
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Против обязательной вакцинации и дистанта в школе встала в пикет общественница из Бердска

12:24:508/14/2021Фото: rossaprimavera.ru
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В список фактов "наступления на права и свободы" россиян Марина Волкова внесла также пенсионную реформу.

Пандемия стала инструментом дегуманизации общества в России, считает активистка из Бердска

Член Общественной палаты Бердска, активистка движения Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Марина Волкова вышла на одиночный пикет против обязательной вакцинации от коронавируса.

По ее словам, "насильственная вакцинация" говорит о лишении россиян социальных прав. Она выступила не только против этого.

-Я рассматриваю поднятие пенсионного возраста, цифровизацию образования и поражение в правах не вакцинированных от недоисследованных препаратов, как звенья одной цепи. Граждан страны раз за разом лишают все больших свобод, забирая уже даже право на здоровье. В стране, победившей фашизм, принуждение к вакцинации — это реванш самых мрачных сил, — цитирует активистку "Красная весна".

Как считает Волкова, введение дистанционного обучения и цифровизация образования были запланированы задолго до пандемии, апробация прошла в первую волну пандемии. И, по ее словам, вызвала "серьезные проблемы у школьников", а в перспективе может привести к расслоению общества.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", губернатор Новосибирской области Андрей Травников не исключил, что при ухудшении эпидобстановки в новом учебному году школьники региона могут перейти на дистант.

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