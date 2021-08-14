Загадочная смерть: Трупы троих студентов нашли на съемной квартире
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Загадочная смерть: Трупы троих студентов нашли на съемной квартире

9:36:558/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Мертвых молодых людей нашел сосед по комнате, вернувшийся домой. Медики «скорой» определили время смерти – менее суток.

Загадочная смерть троих ярославских студентов в одной комнате нашла объяснение

Тела трех молодых мужчин обнаружили в одной из квартир дома на проспекте Толбухина в Ярославле. Как сообщает региональный СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Трое студентов, трупы которых 12 августа обнаружили на съемной квартире, скорее всего, отравились наркотическим препаратом Это установит экспертиза, назначенная следователями СК.

Мертвых молодых людей нашел сосед по комнате, вернувшийся домой. Медики «скорой» определили время смерти – менее суток. Тела лежали в разных местах комнаты. Обстановка в жилище не была нарушена, на столе стояла бутылка пива.

Комнату снимал один из студентов, а остальные пришли к нему в гости. Двоим погибшим было по 20 лет, третьему – 23 года.

"В целях установления следственным путем всех обстоятельств преступления, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, следственным отделом по Кировскому району города Ярославль СУ СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - говорится в сообщении ведомства.

По информации СК, при первичном осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено. "Не исключается версия об отравлении неустановленным веществом. Для установления точной причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы", - уточнили в Следственном комитете.

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