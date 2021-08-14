От "ЭпиВакКороны" никто не умер, заявили в новосибирском центре "Вектор"
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От "ЭпиВакКороны" никто не умер, заявили в новосибирском центре "Вектор"

10:04:158/14/2021
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Препаратом сейчас разрешено вакцинировать людей старше 18 лет. Это вторая, разработанная в России вакцина от коронавируса.

«Эпиваккорона» считается одной из самых безопасных вакцин, благодаря мягкому воздействию и минимуму побочных эффектов
Разработчик "ЭпиВакКороны" заявил об отсутствии смертей, связанных с вакциной в России

В России не зафиксировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией от коронавируса препаратом "ЭпиВакКорона". Такую информацию предоставил новосибирский Центр вирусологии и биотехнологий "Вектор", который разработал препарат.

"Случаев смерти, связанных с введением вакцины "Эпиваккорона", не отмечено", - сказано в сообщении.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", "векторовская" вакцина "ЭпиВакКорона" стала второй вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России. Препарат разрешен для прививок людям старше 18 лет.  "ЭпиВакКорона" считается одной из самых безопасных вакцин, благодаря мягкому воздействию и минимуму побочных эффектов.

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