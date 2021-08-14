В список распространителей фейков о коронавирусе и вакцинах внесли США Россию
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В список распространителей фейков о коронавирусе и вакцинах внесли США Россию

10:53:198/14/2021Фото: Pixabay
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В документе министерства внутренне безопасности не указаны доказательства, подтверждающие такое утверждение.

Фейки о коронавирусе в СМИ появляются регулярно
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В министерстве внутренней безопасности США выпустили информацию, что в средствах массовой информации России Китая и Ирана намеренно распространяют ложные сведения о коронавирусе и вакцинах от него. Данное заявление опубликовано на сайте американского ведомства.

- Противники государства активизировали попытки посеять раздор. Например, российские, китайские и иранские СМИ, связанные с правительством, неоднократно продвигали теории заговора относительно происхождения COVID-19 и эффективности вакцин; также в некоторых случаях усиливаются призывы к насилию в отношении лиц азиатского происхождения, — сообщают в заявлении департамента, посвященном «террористической угрозе».

В документе не указаны доказательства, подтверждающие информацию. Ранее в Белом доме уже заявляли о том, что Россия и Китай «очерняют» западные вакцины с целью продвижения своих препаратов о коронавируса.

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фейкикоронавирус вакцина
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