Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 нашли среди обломков на дне Камчатского озера. Смотрите видео

На дне курильского озера рядом с утонувшим вертолетом Ми-8 обнаружены тела трех человек, об этом стало известно из сообщения в Telegram Владимира Солодова, возглавляющего Камчатский край. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром 14 августа со дня подняли труп пилота, а накануне нашли тело одной пассажирки.
Позже в МЧС сообщили, что спасатели нашли остальных погибших туристов.
«Рядом с фюзеляжем вертолета найдены несколько тел пропавших туристов. Прорабатывается вопрос о поднятии их на поверхность», — говорится в сообщении спасательного ведомства.
Поисковая операция проходит в тяжелых условиях — глубина, на которой находится затонувшее судно — 110 метров.
- Поисковая операция на Курильском озере продолжается силами МЧС, Минобороны, Кроноцкого заповедника, Камчатского края. На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще нескольких человек, — отметил Солодов.
Все поисковые работы проводятся в светлое время суток. Вертолет Ми-8, на борту которого находились 16 человек, упал в четверг в Курильское озеро и мгновенно затонул.
8 человек смогли выбраться, 2 из них находятся в реанимации. Ситуация с падением туристического вертолета находится на контроле главы СКР Александра Бастрыкина.
С помощью глубоководного аппарата удалось обнаружить корпус вертолета, который находился на расстоянии около 500 метров от берега и на глубине 110 метров.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", 12 августа в районе Кроноцкого заповедника на Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8 с российскими туристами. Всего на борту находились 16 человек, включая 13 пассажиров и троих членов экипажа. После падения в воду летательный аппарат быстро ушел на дно. Восьми пассажирам удалось выплыть, им помогли выбраться сотрудники заповедника.