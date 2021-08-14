Успенский пост 2021: что едят, что запрещено делать верующим и что можно. Плюс календарь питания по дням
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Успенский пост 2021: что едят, что запрещено делать верующим и что можно. Плюс календарь питания по дням

10:29:518/14/2021Фото: Flickr
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Меру поста каждый для себя определяет сам. Кому то нельзя соблюдать пищевые ограничения - они выбирают иной путь соблюдения поста. Помочь определиться с мерой поста может помочь священник или духовный наставник.

картина, молитва, пост
В пост нужно больше времени читать молитвы

Один из четырех многодневных постов, существующих в православном церковном календаре, посвящен Богородице в честь ее Успения. Он начался у православных сегодня, 14 августа, и окончится 27 числа.

Ровно две строгих недели верующим предстоит очиститься физически и духовно перед празднованием Успения Богородицы 28 августа.

Не смотря на то, что этот поста по своим правилам является очень строгим, его в народе называют Лакомкой, потому что поститься в августе очень легко - в это время созревает весь урожай, позволяющий разнообразие на столе.

Во все дни поста нельзя есть продукты животного происхождения. Это мясо, яйца, молоко и рыба. Но есть один день послаблений - церковь разрешает на Преображение готовить рыбные блюда и есть горячую пищу с растительным маслом, независимо от того, на какой день недели выпал праздник.

Общие правила говорят о том, что в периоде поста по понедельникам, средам и пятницам разрешено только сухоядение, во вторник и четверг можно готовить простую горячую пищу, на выходных можно к горячей пище добавить растительное масло. Разрешено в субботу и воскресенье выпить немного церковного вина.

Строго запрещено в пост венчаться, веселиться, ругаться, пребывать в плохом настроении. Нельзя ссориться, обижать ближних, совершать дурные поступки, отказывать в помощи нуждающимся.

Очень хорошо помогать другим,. поддерживать, заниматься благотворительностью или волонтерством. Молиться и читать Священное Писание, каяться в грехах, посещая исповедь, не забывать о причастии. Работать над своей душой, стремясь стать лучше, искоренять свои вредные привычки, поработать над своими слабостями.

Меру поста каждый для себя определяет сам. Кому то нельзя соблюдать пищевые ограничения - они выбирают иной путь соблюдения поста. Помочь определиться с мерой поста может помочь священник или духовный наставник.

Если вы нарушили правила поста, это не значит, что "все пропало". Можно и нужно его продолжать дальше. Читайте молитвы, работайте над собой и - сил вам!

Календарь питания на Успенский пост 2021
Календарь питания на Успенский пост 2021

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