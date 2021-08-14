14 августа – Медовый спас: обязательные традиции дня. Что делать с медом?

Сегодня, 14 августа, православные христиане отмечают несколько церковных событий. Сегодня идут службы по поводу празднования событий, которые случились с Андреем Боголюбским после победы над булгарами при помощи молитвы Господу и Богородице - он брал с собой на битву их иконы и просил у них помощи. После победы они явили ему чудесные знамения. Это чествование Всемилостивого Спаса и Богородицы. А также вспоминаются события в Константинополе, когда Животворящий Крест Господень спас народ от страшной моровой болезни. Также сегодня начался Успенский пост, а люди отмечают Медовый спас - несут на праздничные службы мед для освящения.
В эти дни обязательно посещаются богослужение, после которых освящается мед. а помимо мёда разрешено освещать мак, а также другие овощи и фрукты, которые поспевают к этому дню.
Женщины на службу приносят букеты трав и цветов, которые потом высушивали и использовали в качестве оберега для своего дома. Отвары из этих растений обладают лечебными свойствами, их применяют для купания малышей или лечения тяжелобольных людей.
Поскольку в этот день начался Успенский пост, сегодня на праздничном столе не должно быть продуктов животного происхождения, но хозяйки обязательно пекли постную выпечку с добавлением мёда. Это могли быть коврижки, пряники, а также постные блины с медом и маком.
Считалось, что первая ложка съеденного освященного мёда может исполнить ваше желание.
Строго запрещалось с этого дня купаться в открытых водоёмах, реках и озёрах. Народ считал, что с этого дня купание может принести сильное заболевание.
Женщинам на богослужении сегодня можно попросить прощения и покаяться в своих грехах, считалось, что именно сегодня женщинам очиститься от греха проще всего.
Очень благоприятно в этот день помогать кем, кому нужна наша помощь. Благотворительность и волонтерство на протяжении Успенского поста считаются очень добрыми делами, которые обязательно необходимо совершать. Нельзя отказывать в милостыни и оставлять нуждающегося без помощи.