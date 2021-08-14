Пристав арестовал два гаража у безработных должников по алиментам в Бердске

Судебные приставы арестовали гаражи в одном из гаражных кооперативов Бердска, стало известно "Курьер. Среда. Бердск" из сообщения управления ФССП по Новосибирской области.
Как уточнили в ведомстве, арест наложили на 2 гаража в одном ГСК, потому что их хозяева являются должниками по выплатам алиментов.
- В ходе работы по исполнительным производствам судебный пристав установила, что у двух должников по алиментам в собственности имеются капитальные гаражи. Мужчины нигде не работают, обязательства по оплате алиментов исполняют не в полном объеме, в результате чего, у них образовалась задолженность на сумму почти 250 тысяч рублей, рассказали в региональном управлении службы судебных приставов.
Сотрудник ведомства вынесла постановление об аресте имущества и, выехав в ГСК, опечатала боксы.
Как стало известно, через несколько дней один из должников явился в ФССП и предоставил справку об устройстве на работу. Таким образом, задолженность перед детьми теперь будет взыскиваться из его зарплаты.
Если второй неплательщик не начнет исполнять алиментные обязательства, его гараж уйдет с молотка, а вырученные деньги направят на погашения задолженности.