Тело командира экипажа разбившегося вертолета Ми-8 подняли с глубины 110 метров
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Тело командира экипажа разбившегося вертолета Ми-8 подняли с глубины 110 метров

11:14:348/14/2021Фото: Пресс-службы Кроноцкого заповедника
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14 августа работы по поиску погибших в Курильском озере будут продолжены.

Тело погибшего командира экипажа вертолёта Ми-8 поднято со дна озера

Труп погибшего командира экипажа разбившегося вертолета Ми-8 Николая Сорокина поднято со дна Курильского озера, сообщил губернатор Камчатки. Напомним, что потерпевшее крушение с 18-ю людьми на борту воздушное судно упало на глубину 110 метров.

«На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек», – рассказал глава региона Владимир Солодов.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вертолет потерпел крушение утром 12 августа. Он упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров - туристы из Москвы и Петербурга. Благодаря оперативным действиям сотрудников Кроноцкого заповедника, находившихся на кордоне «Озерный», удалось спасти восемь человек. Поиски тел остальных продолжаются.

Накануне обнаружили тело одной пассажирки.

В течение пятницы спасатели МЧС России совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках, территорию обследовали с помощью беспилотного летательного аппарата. Водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров.

14 августа работы по поиску погибших будут продолжены.

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