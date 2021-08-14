Тело командира экипажа разбившегося вертолета Ми-8 подняли с глубины 110 метров

Труп погибшего командира экипажа разбившегося вертолета Ми-8 Николая Сорокина поднято со дна Курильского озера, сообщил губернатор Камчатки. Напомним, что потерпевшее крушение с 18-ю людьми на борту воздушное судно упало на глубину 110 метров.
«На берег поднято тело пилота, вблизи обломков вертолета на дне обнаружены тела еще двух человек», – рассказал глава региона Владимир Солодов.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", вертолет потерпел крушение утром 12 августа. Он упал в Курильское озеро. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров - туристы из Москвы и Петербурга. Благодаря оперативным действиям сотрудников Кроноцкого заповедника, находившихся на кордоне «Озерный», удалось спасти восемь человек. Поиски тел остальных продолжаются.
Накануне обнаружили тело одной пассажирки.
В течение пятницы спасатели МЧС России совместно с сотрудниками Кроноцкого заповедника патрулировали побережье Курильского озера на лодках, территорию обследовали с помощью беспилотного летательного аппарата. Водолазы обследовали береговую линию и прибрежную акваторию на глубине до 20 метров.
14 августа работы по поиску погибших будут продолжены.