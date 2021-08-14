Смертельное ДТП: Lifan влетел в фуру с арбузами на трассе под Новосибирском

Столкновение большегруза и легкового автомобиля произошло в Новосибирской области в субботу рано утром.
14 августа в Убинском районе произошло ДТП с участием грузового Volvo и легковушки Lifan.
Смерть в результате аварии наступила у водителя легкового автомобиля, об этом сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.
В 5 часов 40 минут на 1241-м км трассы Р-254 "Иртыш" из Новосибирска в Омск произошла авария. Водитель 1979 года рождения, находящийся за рулем легковой машины Lifan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом Volvo.
- В результате происшествия на месте аварии погиб мужчина, управлявший легковым автомобилем. В больницу доставлена женщина-пассажир 1964 года рождения из автомобиля Lifan, - говорится в сообщении ГИБДД.
Трасса в результате ДТП была перекрыта перевернувшейся фурой с арбузами. В ГИБДД проводят проверку обстоятельств, приведших к смертельной аварии.