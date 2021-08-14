Когда нужно освящать мед в Медовый спас и зачем это делать?

Ежегодно 14 августа верующие отправляются в храмы, для того, чтобы осветить мёд и набрать святой воды, именно поэтому праздник называется Медовый спас или Спас на воде.
Чин освящения воды сегодня проводится в честь праздника, отмечаемого в церкви. События этого праздника происходили в очень давние времена в городе Константинополь, где в разгар августа во время жары в городе разбушевалось страшная эпидемия, которая начала очень быстро уносить жизни людей. Тогда священнослужители приняли решение вынести из главного храма города сохранившиеся в нём Крест, на котором принял смерть Иисус Христос.
Всем верующим дали возможность поклониться и помолиться этому кресту, просто чего был совершён крестный ход по городу с освещением многолюдных мест и водоемов, из которых люди набирали воду. После проведённого крестного хода эпидемия пошла на спад, а сильно больные люди стали исцеляться.
В честь этих событий сегодня во всех храмах также освящают воду, что дала празднику второе название Спас на воде или Мокрый спас.
Освящением меда священники занимаются сегодня после того, как закончится праздничная служба. В корзинки, которые верующие несут в храм, разрешено ставить не только мёд, можно туда же помещать семена мака, используемые в кулинарии, бутылочку воды, хлеб, соль, а также другие продукты и, которые разрешено есть в Успенский пост.
Поскольку именно сегодня этот пост начался, то все скоромные продукты находятся под запретом. Также вместе с продуктами можно приносить букеты лекарственных трав или цветов, которое потом дома просушивают и хранят около икон в качестве сильного оберега и лекарственного средства на тот случай, если кто-то заболеет. Освещённым медом угощали всех членов своей семьи, угощая их по одной ложечке. Первая ложечка освященного мёда, люди верят, что может исполнить горячее желание.
Одну баночку освещённого мёда также хранят неподалеку от икон на случаи тяжелых заболеваний в течение предстоящего года.
Обязательно на праздничный стол сегодня ставится блюда, для приготовления которых использовался мед. Женщины пекли постные пряники и коврижки с добавлением мёда, а также выпекали постные блины, к ним готовили лакомство из толченого мака, смешанного с мёдом.