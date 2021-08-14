Когда нужно освящать мед в Медовый спас и зачем это делать?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Когда нужно освящать мед в Медовый спас и зачем это делать?

12:20:448/14/2021Фото: pxhere
0

В корзинки, которые верующие несут в храм, разрешено ставить не только мёд, можно туда же помещать семена мака, используемые в кулинарии, бутылочку воды, хлеб, соль, а также другие продукты и, которые разрешено есть в Успенский пост.

мед
Можно освящать не только мед сегодня

Ежегодно 14 августа верующие отправляются в храмы, для того, чтобы осветить мёд и набрать святой воды, именно поэтому праздник называется Медовый спас или Спас на воде.

Чин освящения воды сегодня проводится в честь праздника, отмечаемого в церкви. События этого праздника происходили в очень давние времена в городе Константинополь, где в разгар августа во время жары в городе разбушевалось страшная эпидемия, которая начала очень быстро уносить жизни людей. Тогда священнослужители приняли решение вынести из главного храма города сохранившиеся в нём Крест, на котором принял смерть Иисус Христос.

Всем верующим дали возможность поклониться и помолиться этому кресту, просто чего был совершён крестный ход по городу с освещением многолюдных мест и водоемов, из которых люди набирали воду. После проведённого крестного хода эпидемия пошла на спад, а сильно больные люди стали исцеляться.

В честь этих событий сегодня во всех храмах также освящают воду, что дала празднику второе название Спас на воде или Мокрый спас.

Освящением меда священники занимаются сегодня после того, как закончится праздничная служба. В корзинки, которые верующие несут в храм, разрешено ставить не только мёд, можно туда же помещать семена мака, используемые в кулинарии, бутылочку воды, хлеб, соль, а также другие продукты и, которые разрешено есть в Успенский пост.

Поскольку именно сегодня этот пост начался, то все скоромные продукты находятся под запретом. Также вместе с продуктами можно приносить букеты лекарственных трав или цветов, которое потом дома просушивают и хранят около икон в качестве сильного оберега и лекарственного средства на тот случай, если кто-то заболеет. Освещённым медом угощали всех членов своей семьи, угощая их по одной ложечке. Первая ложечка освященного мёда, люди верят, что может исполнить горячее желание.

Одну баночку освещённого мёда также хранят неподалеку от икон на случаи тяжелых заболеваний в течение предстоящего года.

Обязательно на праздничный стол сегодня ставится блюда, для приготовления которых использовался мед. Женщины пекли постные пряники и коврижки с добавлением мёда, а также выпекали постные блины, к ним готовили лакомство из толченого мака, смешанного с мёдом.

«Отвращение и смех»: крымские татары резко ответили Зеленскому
Роковой удар: молния убила 17 человек на свадьбе
Молния убила сразу 16 человек на свадьбе
Россияне стали экономить на ритуальных услугах
Эксперты рассказали о пользе арбуза для переболевших COVID-19
Новое ДТП с автобусом под Саратовом: что с пассажирами
Познер заявил о заслуженном наказании для России на Олимпиаде
Судья с Украины объяснила провал гимнастки из РФ на ОИ
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мужчина умер на пляже на глазах у своей семьи и туристов
Депутат-миллиардер РФ убил жителя Камчатки: что произошло
26-летняя невеста умерла через несколько часов после свадьбы
Стало известно о еще 25 погибших пациентах во Владикавказе
Назван новый признак скорой смерти
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
«Снимите корону»: белорусы высмеяли выступление России на ОИ
праздникиМедовый Спас когда освящать мед
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы освятили мед?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Когда нужно освящать мед в Медовый спас и зачем это делать?
12:20:44 8/14/2021
Когда нужно освящать мед в Медовый спас и зачем это делать?
Смертельное ДТП: Lifan влетел в фуру с арбузами на трассе под Новосибирском
12:07:06 8/14/2021
Смертельное ДТП: Lifan влетел в фуру с арбузами на трассе под Новосибирском
Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 нашли среди обломков на дне Камчатского озера. Смотрите видео
11:53:10 8/14/2021
Тела всех погибших при крушении вертолета Ми-8 нашли среди обломков на дне Камчатского озера. Смотрите видео
14 августа – Медовый спас: обязательные традиции дня. Что делать с медом?
11:40:17 8/14/2021
14 августа – Медовый спас: обязательные традиции дня. Что делать с медом?
БердскПристав арестовал два гаража у безработных должников по алиментам в Бердске
11:33:34 8/14/2021
Пристав арестовал два гаража у безработных должников по алиментам в Бердске
Тело командира экипажа разбившегося вертолета Ми-8 подняли с глубины 110 метров
11:14:34 8/14/2021
Тело командира экипажа разбившегося вертолета Ми-8 подняли с глубины 110 метров
В список распространителей фейков о коронавирусе и вакцинах внесли США Россию
10:53:19 8/14/2021
В список распространителей фейков о коронавирусе и вакцинах внесли США Россию
Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?
10:45:25 8/14/2021
Как правильно принимать антикоагулянты при коронавирусе в разгар болезни и после?
Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?
10:43:52 8/14/2021
Какие симптомы коронавируса в 2021 году по сравнению с 2020 годом?
Успенский пост 2021: что едят, что запрещено делать верующим и что можно. Плюс календарь питания по дням
10:29:51 8/14/2021
Успенский пост 2021: что едят, что запрещено делать верующим и что можно. Плюс календарь питания по дням