Смертность от коронавируса растет из-за плохого лечения, заявил врач-иммунолог
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Смертность от коронавируса растет из-за плохого лечения, заявил врач-иммунолог

1:43:158/14/2021Фото: Pixabay
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По мнению Владислава Жемчугова, надо совершенствовать технологию лечения и ставить прививки от ковида.

Все данные о лечении пациентов должны изучаться
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Тактику лечения коронавируса нужно менять кардинально, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов.

Лечение должно начинаться с первых часов после заражения, необходим максимальный сбор статистики по пациентам с COVID-19 и исходя из этого приниматься решение о смене тактики лечения.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, в последние дни замечен рост числа погибших. На утро пятницы стало известно о 815 летальных исходах при том, что днем ранее число погибших составляло 808.

- Это может быть связано с тем, что лечение не адекватно тому, какое должно быть в связи с изменениями в штаммах вируса. Надо совершенствовать технологию лечения. Просто более контрастно выявились недостатки системы, в частности, надо еще раньше начинать лечение, с первых часов, как можно раньше. Это первое. И второе - надо пересмотреть тактику работы с иммунной системой. Все-таки надо ее не подавлять, а помогать ей справиться с вирусом, по крайней мере на определенной стадии заболевания, - пояснил Жемчугов для ТАСС.

Заражаемость в Москве и Санкт-Петербурге снижается, специалист заметил, что делать выводы рано, необходимо тщательно анализировать данные по пациентам, находящимся на лечении.

- Надо делать статистику по поступающим в больницы. Если поступают ранее переболевшие, то с какого срока после болезни? Мы сразу получим ответ на вопрос, когда падает иммунитет, если падает, после болезни. Болели ли тяжело или неявно? На каком титре антител начинают болеть? Простая анкета. Если поступают вакцинированные, то какой вакциной прививались, на каком титре антител начинают болеть и на каком сроке после вакцинации. Еще один важный вопрос - если делают ПЦР, то какой штамм сейчас доминирует у поступающих в больницы, надо знать, какой штамм, - сказал эксперт.

По мнению иммунолога, когда будут публиковаться подробные данные, люди поймут сами, что вакцинация необходима.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с начала пандемии в Новосибирской области скончались четверо детей с коронавирусом.

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