Миллионерша Бритни Спирс освободилась от 13-летнего тотального контроля отца

Контроль жизни и карьеры Бритни Спирс начался в 2008 году, после того, как в СМИ появилась череда сообщений о скандалах, связанных с молодой певицей. Тогда по решению суда отец Бритни стал полноправным распорядителем ее личной жизни и карьеры.
Имущество, выступления, финансовые проблемы и ее личная жизнь стали неподвластны певице, которую ограничивали даже в общении с друзьями и не разрешали заводить детей.
- Я травмирована, несчастна и плачу каждый день, - говорила Бритни Спирс, когда требовала снять с нее опекунство.
Опекунство было разделено на две части — личное и управление состоянием артистки, которое оценено в 60 миллионов долларов. С августа 2020 года Бритни начала борьбу за свое освобождение, однако, в то время суд Лос-Анджелеса не согласился с доводами певицы и оставил ее отца опекуном. Причем Джейми Спирс всегда отрицал обвинения в том, что он злоупотребляет своими правами.
В защиту Бритни Спирс встала общественность, набрало популярность движение #FreeBritney (#ОсвободитеБритни), участники которого считают, что певица живет в неволе у своего отца.
Выход на экраны документального фильма "Framing Britney Spears" привлек внимание к тянувшемуся судебному процессу. Позже Бритни рассказала судье, что ее опаивали таблетками, заставляли давать концерты и не позволяли заводить детей.
Личное опекунство Джейми Спирс было прекращено еще в 2019 году после его отказа по состоянию здоровья. После снятия опекунства с Бритни Спирс будет продолжаться расследование действий лиц, которые были причастны к управлению ее состоянием, пишет BBC News.