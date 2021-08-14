Можно ли ходить на кладбище в Успенский пост с 14 - 27 августа 2021 года?

Сегодня, 14 августа, начался многодневный пост, устанавливаемый ежегодно перед празднованием Успения Пресвятой Богородицы. Период предназначен верующим для выполнения большой работы над собой, чтобы очиститься духовно и физически перед празднованием двунадесятого праздника.
Этот пост единственный, который посвящен Богородице и он является по своим правилам очень строгим. Считается, что он хоть и не такой длительный, как Великий, но его правила очень строги.
Любой пост направлен на очищение души, а чтобы была возможность понять, что нужно в себе исправить и в чем покаяться, нужно ограничивать себя в физических и душевных желаниях и страстях. В пост положено много молиться, читать священные тексты, размышлять о своей жизни, делать выводы и каяться в греховных поступках.
Все те дела, которые способствуют достижению цели поста, являются разрешенными. То есть можно и нужно работать, помогать ближним, заниматься благотворительностью.
Нельзя ругаться и ссориться, пребывать в плохом настроении, обижать ближних, устраивать скандалы - то есть запрещены все те дела, которые не подобают для православного человека.
На этот период церковь не вводит запретов на работу, поскольку она всегда считалась богоугодным делом, а также и на поминовение и посещение кладбища. Нашим усопшим всегда важна наша память. Можно читать поминальные молитвы, просить у Господа об облегчении участи душ усопших - это и есть наша помощь им. Наша память очень важна для них. Соответственно на протяжении всего поста можно посещать и кладбища, чтобы следить за чистотой на местах захоронений. Но строго запрещено устраивать поминки на могилах.
Нельзя, следуя, языческим традициям, приносить и оставлять на могилы еду и алкоголь, сигареты и зерно для птиц. Так вы добавите греха и себе и душам ваших умерших.