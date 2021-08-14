Чебуречная выгорела в ТЦ "Олимп" на привокзальной площади Искитима: Подробности пожара. Смотрите видео

Вечером 13 августа на ул. Станционной в Искитиме произошел пожар на втором этаже административного здания, сообщили в субботу в управлении МЧС по Новосибирской области. Как выяснил "Курьер. Среда. Бердск", горела чебуречная в торговом центре "Олимп", расположенном в двухэтажном здании бывшего ЖУМа на площади перед железнодорожным вокзалом.
-В результате пожара в пекарне огнем повреждена печь-фритюрница и мебель. До прибытия первого подразделения пожарной охраны из здания самостоятельно эвакуировались 6 человек, - рассказали в спасательном ведомстве.
Полностью ликвидировали возгорание в 19:14. На тушение привлекались 7 пожарных машин и 25 человек личного состава.
Пострадавших нет, так как посетителей на момент возгорания в кафе не было.
- Пожарные выезжали. Огонь потушили в кафе. Там готовят чебуреки. Загорелось пролитое подсолнечное масло, на котором их жарят во фритюрнице. Находившиеся в помещении 6 работников эвакуировались из горящего помещения самостоятельно до приезда пожарных, - рассказали подробности "Курьер. Среда. Бердск" в ЕДДС Искитима. - Распространения огня на другие помещения торгового центра не произошло.
Загоревшаяся пекарня имеет размер 5 на 6 метров. Площадь пожара составила 3 кв. метра. Кроме фритюрницы сгорела мебель, добавили в ЕДДС.
Дознаватели ОНД устанавливают арендатора помещения и причину возникновения пожара. По предварительной информации, возгорание произошло из-за пролитого масла.
На кадрах видно, как в окне огонь распространяется по помещению на втором этаже. Позже из окна повалил дым. По словам очевидцев, дым распространился и по соседним торговым отделам.