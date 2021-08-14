Можно ли работать в огороде в Успенский пост с 14 по 27 августа 2021 года?
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Можно ли работать в огороде в Успенский пост с 14 по 27 августа 2021 года?

1:15:548/14/2021Фото: pxhere
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Нельзя совершать дурных поступков, обижать ближних, злиться, ругаться, сквернословить. Нельзя праздно проводить время, лениться, ничего не делать, много смотреть телевизор и просиживать время в интернете.

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В дни поста есть дни, когда на огород нельзя

Вторая половина августа для верующих проходит в постных днях, которые посвящены Успению Пресвятой Богородицы. Успенский пост длится 14 дней и это единственный пост, посвященный Божией Матери. Многих интересует, чем можно заниматься на протяжении времени с 14 августа до 27-го, пока идут постные дни. Помимо ограничений в питании есть и другие запреты.

Так, весь пост нельзя веселиться, шумно отмечать праздники, нарушать требования поста, касающиеся пищевых ограничений. Нельзя совершать дурных поступков, обижать ближних, злиться, ругаться, сквернословить. Нельзя праздно проводить время, лениться, ничего не делать, много смотреть телевизор и просиживать время в интернете. Каждую минуту человек должен проводить с пользой для себя, окружающих и для своей души.

Никогда в постные дни работа для людей не запрещалась. потому что труд - это всегда хорошо. Тоже самое касается работы в огородах или в полях.

Однако есть в течение поста те дни, кода существует запрет на выполнение работы. Это дни церковных праздников - 14 августа и 19 августа, когда отмечаются значимые церковные события. Особенно это касается 19 августа, когда отмечается один из двунадесятых праздников - Преображение Господне. Да и то - официального запрета на работу нет, главное в эти дни найти время на посещение церкви и молитву, а после этого можно выполнять работу.

Однако люди старались в эти дни работу откладывать, посвящая себя празднованию и молитве. Срочную и необходимую работу можно выполнять в любой день.

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