Опасная непогода с ливнями и штормом обрушится на некоторые регионы России, предупредили метеорологи

О высокой вероятности появления сильнейших ливней в некоторых регионах страны рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Специалист предупредил, что 14 и 15 августа могут обрушится ливни с грозой, градом и шквалистым ветром. наиболее опасной ситуация будет в Крыму с «небывалыми дождями». Об этом стало известно в пятницу 13 августа из сообщения ТАСС.
- Плохая погода, к сожалению, будет продолжаться, ожидаются опасные явления. 14 августа, ночью и утром 15 августа в Сочи сохранятся ливни с грозами, град, шквалистое усиление ветра до 22−27 м/с. Это близко к ураганному ветру. В восточных районах Крыма ожидаются очень сильные дожди — выпадет более 50 мм, — отметил метеоролог.
По словам ученого, полуостров не привык к такому числу осадков это действительно будут небывалые дожди, сопровождающиеся грозами, крупным градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае над морем могут сформироваться смерчи.
Ростовская область, Северная Осетия, Адыгея, Ставропольский край и Кабардино-Балкария также попадут под действие неблагоприятных погодных явлений - ливней, грозы, града, ветра с порывами до 20−25 метров в секунду.
В Эвенкийском районе Красноярского края 14 и 15 августа и в Саратовской области днем и ночью 14 августа ожидаются сильные ливни, гроза, ветер и крупный град. Жителям перечисленных регионов рекомендуется внимательно отнестись к предупреждению во избежание трагических последствий непогоды.
- Крупный град — это очень опасное явление. Он вредит не только посевам, автомобилям, но и угрожает жизни людей напрямую, — уточнил Вильфанд.
В Крыму и Краснодарском крае выпало невероятное количество осадков. Сообщается , что потоком воды разрушена инфраструктура пляжей Керчи и Анапы. туристов призывают не выходить на природу.