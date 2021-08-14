Чудесные обряды на Медовый спас 14 августа на богаство, любовь и исполнение желания
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Чудесные обряды на Медовый спас 14 августа на богаство, любовь и исполнение желания

2:20:278/14/2021Фото: Википедия
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Есть несколько обрядов с заговорами, способными привлечь в вашу жизнь самое нужное и необходимое. Главное, чтобы вами желаемое никому и ни в каком случае не принесло вреда.

мед
С медом можно провести несколько обрядов

Все знают, что в Медовый спас в храме нужно освятить мед. Этот праздник у верующих настал сегодня, 14 августа. Если вы не являетесь владельцем пасеки, то все равно рекомендуется приобрести баночку меда и посетить храм, чтобы священник после службы его освятил.

Освященному меду приписываются самые целебные свойства. Люди хранят оду из баночек освященного меда всегда как зеницу ока у икон, применяя его в случаях серьезных заболеваний. Но и сегодня при помощи меда старались переменить свою жизнь к лучшему.

Существовало несколько обрядов с заговорами, способными привлечь в вашу жизнь самое нужное и необходимое. Главное, чтобы вами желаемое никому и ни в каком случае не принесло вреда.

Обряд для привлечения денег

Для выполнения этого обряда сегодня вам требовалось найти любую монетку на улице. Обычно это не составляет труда на рынках или на полу в магазинах. Монетка может быть совершенно любой. Её нужно взять, дома тщательно помыть. Возьмите чистую маленькую баночку, в неё положите очищенную монетку, сверху на эту монетку лейте мед мёдом, пока мёд льётся, скажите слова заговора:


Эту баночку следует хранить в укромном месте, чтобы никто ее не увидел. Мед съедать нельзя, поэтому не берите большую баночку - можно взять 50-граммовую баночку от детского питания.

Обряд на любовь

Для проведения этого обряда вам потребуется фотография вашего любимого человека. На фотографию нужно капнуть 3 капельки мёда, при этом нужно сказать слова заговора:


После этого фотографию хранить в укромном месте, чтобы её никто не видел.

Обряд на удачу

Для выполнения этого обряда вам не потребуется особых действий и приготовления. Просто возьмите одну баночку свежего мёда, и перелейте её в другую, чистую банку. Мед переливайте медленно, струйкой. Пока мед льется, наговариваете на него трижды слова заговора:


После этого употреблять этот мёд, как обычно. С каждой съеденной ложечкой и ваша удача будет прибывать.

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