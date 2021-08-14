Билеты для экзаменов на водительские права решили поменять в МВД
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Билеты для экзаменов на водительские права решили поменять в МВД

2:43:318/14/2021Фото: Pixabay
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Сдача теоретической части экзамена должна быть осознанной. Кандидат в водители должен понимать, какие действия в различных ситуациях будут безопасными.

Права получить сможет кандидат, с осознанием безопасности на дороге

В России рассматривается вопрос об изменении билетов для теоретической части экзамена на права. От кандидатов на обретение прав на вождение требуется осознание правильности действий в различных дорожных ситуациях

- В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами, - сказал собеседник ТАСС.

В ведомстве заявили, что данные изменения пройдут с целью снижения аварийности на дорогах. Снижение числа ДТП по вине водителей со стажем управления менее двух лет должно произойти после усовершенствования системы экзаменовки.

- Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения, - добавили в ведомстве.

МВД РФ планирует в будущем вынести на общественное обсуждение данные нормативно-правовые акты.

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