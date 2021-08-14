Билеты для экзаменов на водительские права решили поменять в МВД

В России рассматривается вопрос об изменении билетов для теоретической части экзамена на права. От кандидатов на обретение прав на вождение требуется осознание правильности действий в различных дорожных ситуациях
- В настоящее время Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России прорабатывается вопрос изменения подходов к формированию экзаменационных билетов при проведении теоретического экзамена на право управления транспортными средствами, - сказал собеседник ТАСС.
В ведомстве заявили, что данные изменения пройдут с целью снижения аварийности на дорогах. Снижение числа ДТП по вине водителей со стажем управления менее двух лет должно произойти после усовершенствования системы экзаменовки.
- Одной из основных целей изменения экзаменационных билетов является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному пониманию безопасных действий при управлении транспортным средством в различных дорожных ситуациях с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения, - добавили в ведомстве.
МВД РФ планирует в будущем вынести на общественное обсуждение данные нормативно-правовые акты.