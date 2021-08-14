Что будет, если нарушить Успенский пост с 14 по 27 августа? Это грех или нет?
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Что будет, если нарушить Успенский пост с 14 по 27 августа? Это грех или нет?

3:20:048/14/2021Фото: azbyka.ru
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На самом деле кажется. что в соблюдении поста нет ничего сложного, однако практически нет таких людей, кто ни разу в многодневный пост не оступился бы, не сорвался и не сделал ни единой ошибки.

исповедь
Покаяние во время поста является обязательным

Во время любого поста существуют правила, которые нельзя нарушать. Соблюдение определенных традиций и запретов позволяет человеку духовно поработать над собой, в стремлении стать лучше.

Во время поста строго запрещается есть продукты животного происхождения. Нельзя ссориться, ругаться, сквернословить, совершать злые и плохие поступки, обижать ближнего, бездельничать, отказывать в помощи нуждающимся. Нельзя устраивать шумные застолья, веселиться, осуждать других, унывать. плакать и грустить, испытывать злобу.

На самом деле кажется. что в соблюдении поста нет ничего сложного, однако практически нет таких людей, кто ни разу в многодневный пост не оступился бы, не сорвался и не сделал ни единой ошибки. Совершать ошибки нормально для каждого человека. Вопрос в отношении к этим ошибкам. Кому-то все равно, а кто-то осознает свою вину, раскаивается в ней, дополнительно отмечая для себя, в чем еще есть собственные слабости.

Главное - понять, в чем ты виноват и что нужно исправить. Можно в любом грехе покаяться и приступить к устранению своей ошибки. Если человек приступил к посту с правильной мотивацией - он понимает, что его пост нужен не Богу, а ему самому. Чтобы очиститься и стать лучше, чтобы приблизиться к Богу. В таких ситуациях даже не возникает вопроса - нужно ли продолжать поститься, если ты оступился.

Очень важно покаяться в грехе и продолжить пост. Потому что дорогу осилит идущий. Если вы оступились - не останавливайтесь, продолжайте ваш путь.

Возможно, вы не верно определили меру поста для себя. Кому-то вообще нельзя соблюдать пищевые ограничения, например, но люди все равно находят методы и способы, чтобы очиститься. Может быть имеет смысл поговорить в храме со священником или вашим духовным наставником. Определить для себя новый путь, по которому вам будет пройти по силам.

Если вы первый раз приступили к посту. то вы можете испытывать раздражение и желание все бросить. Тогда вспомните - зачем вы решили соблюдать пост и расставьте правильно приоритеты. Может, не стоит поддаваться сиюминутному раздражению, когда на кону стоит чистота вашей души, ведь вы искали для себя причины, чтобы приступить к посту.

Не бойтесь ошибиться, бойтесь отступить перед трудностями. Сил вам и терпения!

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