Загадочно исчезла пара из Новосибирска по дороге в Омск: Люди пропали на «Шевроле-Нива»

Новосибирские полицейские проводят мероприятия по розыску двух человек, с которыми была потеряна связь после их поездки в Омск.
Екатерина Попова и Дмитрий Мурзин не выходят на связь с 6 августа. 31-летняя жительница Новосибирска и ее гражданский супруг 5 августа выехали на своей машине «Шевроле-Нива» в сторону Омска и пропали.
На следующий день после отъезда Екатерина созвонилась со своим братом и сообщила, что они подъезжают к Омску. Дальше связь с ней пропала, телефон стал недоступен.
Через неделю брат Екатерины Поповой обратился в правоохранительные органы с заявлением о ее пропаже, пишет НГС.
— По факту заявления жителя Новосибирска о пропаже сестры и ее сожителя, уехавших 5 августа в Омск, проводятся розыскные мероприятия. На сегодняшний день об их местонахождении неизвестно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Ранее в "Курьер. Среда. Бердск" писали, что в Новосибирске были найдены живыми - Тарасов Иван и Парфенова Бальхия, которых потеряли родственники. Поиск проводился силами полиции, волонтеров и неравнодушных людей.