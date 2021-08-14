Загадочно исчезла пара из Новосибирска по дороге в Омск: Люди пропали на «Шевроле-Нива»
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Загадочно исчезла пара из Новосибирска по дороге в Омск: Люди пропали на «Шевроле-Нива»

3:32:388/14/2021
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Новосибирец разыскивает свою сестру, которая уехала в Омск с гражданским мужем. С 6 августа о них ничего неизвестно.

После поездки в Омск семья из Новосибирска пропала

Новосибирские полицейские проводят мероприятия по розыску двух человек, с которыми была потеряна связь после их поездки в Омск.

Екатерина Попова и Дмитрий Мурзин не выходят на связь с 6 августа. 31-летняя жительница Новосибирска и ее гражданский супруг 5 августа выехали на своей машине «Шевроле-Нива» в сторону Омска и пропали.

На следующий день после отъезда Екатерина созвонилась со своим братом и сообщила, что они подъезжают к Омску. Дальше связь с ней пропала, телефон стал недоступен.

Через неделю брат Екатерины Поповой обратился в правоохранительные органы с заявлением о ее пропаже, пишет НГС.

— По факту заявления жителя Новосибирска о пропаже сестры и ее сожителя, уехавших 5 августа в Омск, проводятся розыскные мероприятия. На сегодняшний день об их местонахождении неизвестно, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее в "Курьер. Среда. Бердск" писали, что в Новосибирске были найдены живыми - Тарасов Иван и Парфенова Бальхия, которых потеряли родственники. Поиск проводился силами полиции, волонтеров и неравнодушных людей.

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