Семь выпускников спецкласса поступили в медуниверситет: Они вернутся в Бердск дипломированными врачами

Семь учеников медицинского класса бердской школы №2 поступили в профильный вуз. Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.
Всего 11 бердских выпускников в 2021 году поступили в медицинские университеты. Семеро из них учились в специализированном медицинском классе, открытом в школе №2, - они стали студентами Новосибирского государственного медуниверситета по целевому набору. Трое школьников поступили в этот вуз самостоятельно. Еще один будет учиться в Томском медицинском университете.
Проходной балл в новосибирский медицинский вуз для абитуриентов по общим правилам был 236, а для целевиков - 190.
-Все поступившие бердчане набрали гораздо больше баллов, что говорит о высоком уровне подготовки и образования в бердском специализированном медицинском классе. Стоит отметить, что после выпуска высококвалифицированные специалисты будут работать в Бердской городской больнице, - рассказали в мэрии. ⠀
В специализированном медицинском классе школы №2 Бердска учились Андрей Дружков, Мария Кузнецова, Федор Борзых, Анна Анохина, Алена Мухина, Данила Мануйлов, Никита Прасолов. Теперь они - студенты-медики.
Между администрацией Бердска, Новосибирским медуниверситетом, Бердской ЦГБ и школой №2 было подписано соглашение об открытии профильного класса специально для подготовки кадров для горбольницы. ⠀
Как считает мэр Бердска Евгений Шестернин, целевое обучение позволит не только решить проблему кадров бердской больницы, но и сформирует сильный врачебный состав. Ведь еще в школе будущие медики бывают в альма матер и знакомятся с работой новейшего медицинского оборудования. ⠀