Семь выпускников спецкласса поступили в медуниверситет: Они вернутся в Бердск дипломированными врачами
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Семь выпускников спецкласса поступили в медуниверситет: Они вернутся в Бердск дипломированными врачами

6:12:118/14/2021Фото: Яндекс
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Эти школьники стали студентами по целевому набору. Кроме того, еще четверо бердских выпускников поступили в медицинские вузы самостоятельно. Узнайте фамилии.

Школьники из Бердска стали студентами

Семь учеников медицинского класса бердской школы №2 поступили в профильный вуз. Об этом в пятницу сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.

Всего 11 бердских выпускников в 2021 году поступили в медицинские университеты. Семеро из них учились в специализированном медицинском классе, открытом в школе №2, - они стали студентами Новосибирского государственного медуниверситета по целевому набору. Трое школьников поступили в этот вуз самостоятельно. Еще один будет учиться в Томском медицинском университете.

Проходной балл в новосибирский медицинский вуз для абитуриентов по общим правилам был 236, а для целевиков - 190.

-Все поступившие бердчане набрали гораздо больше баллов, что говорит о высоком уровне подготовки и образования в бердском специализированном медицинском классе. Стоит отметить, что после выпуска высококвалифицированные специалисты будут работать в Бердской городской больнице, - рассказали в мэрии. ⠀

В специализированном медицинском классе школы №2 Бердска учились Андрей Дружков, Мария Кузнецова, Федор Борзых, Анна Анохина, Алена Мухина, Данила Мануйлов, Никита Прасолов. Теперь они - студенты-медики.

Между администрацией Бердска, Новосибирским медуниверситетом, Бердской ЦГБ и школой №2 было подписано соглашение об открытии профильного класса специально для подготовки кадров для горбольницы. ⠀

Как считает мэр Бердска Евгений Шестернин, целевое обучение позволит не только решить проблему кадров бердской больницы, но и сформирует сильный врачебный состав. Ведь еще в школе будущие медики бывают в альма матер и знакомятся с работой новейшего медицинского оборудования. ⠀

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