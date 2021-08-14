Дешевые кредиты на строительство дорог по нацпроекту разрешил брать Мишустин

Правительство утвердило правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог, сообщили в кабмине 14 августа.
Организации, занимающиеся ремонтом и строительством дорог, смогут получить дешевые кредиты на опережающее выполнение заказов. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
Процентная ставка по льготному займу не должна превышать 10%, указано в документе.
Приоритетом при распределении господдержки будут обладать проекты, реализуемые в рамках плана модернизации магистральной инфраструктуры, поручений президента и правительства, а также нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».
Субсидии на снижение процентной ставки будут предоставлять на основе заключений специальной межведомственной комиссии, сформированной Минтрансом. Положение о ее работе должно быть принято в течение 20 дней, сказано в постановлении.
Всего на эту меру господдержки в 2021 году будет выделено 0,9 млрд рублей.
-Принятое решение повысит темпы дорожного строительства в России, поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов, - аргументировали в российском правительстве.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по нацпроекту БКД в августе 2021 года в Бердске начали реконструкцию ул. Черемушной. Стоимость работ оценивается в 150 млн рублей.