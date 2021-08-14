Дешевые кредиты на строительство дорог по нацпроекту разрешил брать Мишустин
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Дешевые кредиты на строительство дорог по нацпроекту разрешил брать Мишустин

2:29:228/14/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Приоритетом при распределении господдержки будут обладать проекты, реализуемые в рамках поручений президента и правительства, а также нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

В Бердске уже несколько важных магистралей отремонтировали по нацпроекту БКД

Правительство утвердило правила предоставления льготных кредитов на строительство дорог, сообщили в кабмине 14 августа.

Организации, занимающиеся ремонтом и строительством дорог, смогут получить дешевые кредиты на опережающее выполнение заказов. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

Процентная ставка по льготному займу не должна превышать 10%, указано в документе.

Приоритетом при распределении господдержки будут обладать проекты, реализуемые в рамках плана модернизации магистральной инфраструктуры, поручений президента и правительства, а также нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги».

Субсидии на снижение процентной ставки будут предоставлять на основе заключений специальной межведомственной комиссии, сформированной Минтрансом. Положение о ее работе должно быть принято в течение 20 дней, сказано в постановлении.

Всего на эту меру господдержки в 2021 году будет выделено 0,9 млрд рублей.

-Принятое решение повысит темпы дорожного строительства в России, поможет обеспечить своевременное финансирование важных инфраструктурных проектов, - аргументировали в российском правительстве.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", по нацпроекту БКД в августе 2021 года в Бердске начали реконструкцию ул. Черемушной. Стоимость работ оценивается в 150 млн рублей.

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