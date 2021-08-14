21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника

4:20:528/14/2021Фото: Flickr
0

На этот праздник проводится очень торжественные и красивые богослужения, обязательно проводятся крестные ходы, а все верующие обязательно стремятся побывать в этот день в храме.

икона
Это первый праздник в церковном новолетии

Один из самых главных и торжественных двунадесятых праздников, относящихся к престольным, является Рождество Пресвятой Богородицы, которое отмечается ежегодно 21 сентября. Этим праздником начинается весь цикл церковных праздников в церковном православном году. Церковное новолетие или проще говоря церковный Новый год, отмечается не 1 января по григорианскому календарю, как мы привыкли, а 14 сентября. Таким образом получается, что весь церковный праздничный календарь включает в себя полный цикл жизни Богородицы, начиная с её Рождества и заканчивая её Успением. Конечно, праздники перемежаются с главными событиями жизни Иисуса Христа.

На этот праздник проводится очень торжественные и красивые богослужения, обязательно проводятся крестные ходы, а все верующие обязательно стремятся побывать в этот день в храме.

Первый храм в честь Рождества Богородицы, был построен еще в четвертом веке равноапостольной царицей Еленой в Иерусалиме. Официально праздновать в церкви это торжество начали только в пятом веке. Ни одно из Евангелий не содержит повествований, рассказывающих о данном событии, однако информацию о нём можно найти в Священном Предании и в ряде письменных источников, которые не входит в Библию.

Во всех источниках рассказывается, что пресвятая Дева Мария родилась у пожилой пары благочестивых Иоакима и Анны. Всю жизнь они не могли стать родителями, но их молитвы господу не прекращались. Однажды первосвященник не разрешил приносить жертву в храме Иоакиму, объяснив это тем, что он не оставил после себя наследников, а это считалось в Израиле во времена ветхого завета почти проклятием. Из-за такого ответа первосвященника будущий отец Богородицы принял решение не возвращаться домой, а отправился в пустыню, где задержался на 40 дней и 40 ночей. Всё это время он выдерживал строгий пост и горячо молился Господу о том, чтобы им был подарен ребенок. Анна также читала свои молитвы богу с теми же самыми просьбами. Однажды им в одно и тоже время явился ангел и сообщил, что их просьбы были Господом услышаны и им будет подарена дочь, о который впоследствии станет известно во всём мире. Обрадованные супруги поспешили навстречу друг другу и встретились у Золотых ворот Иерусалима, где рассказали друг другу о чудесном явлении ангела и замечательные новости. Вскоре у них родилась дочь, которую было решено назвать Марией, что переводится как "надежда".

Традиции празднования

Этот праздник, поскольку является одним из крупных православных событий, всегда отмечался с размахом. В церквях проводятся праздничные очень красивые службы, народные гуляния не уступают по пышности.

В народе этот праздник именуют праздником сбора урожая или Осенинами. Женщины и девушки рано утром обязательно отправлялись на ближайший водоём, чтобы умыться до восхода солнца, верили, что это поможет сохранить красоту и молодость.

Молодые пары приглашали в этот день в гости к себе ко своих родителей. Это делалось для того, чтобы молодым мужу и жене родители могли дать ценные советы по ведению хозяйства. Обязательно накрывался праздничный стол, на который стряпался пирог. По окончании празднования молодым обязательно вручались подарки и говорили "спасибо" за гостеприимство.

Женщины, посещая сегодня храм, ставили свечку перед иконами Пресвятой Богородицы. На свечку привязывали бумажку, на которой излагали свои желания. Считалось, что если со свечой вместе сгорят эти бумажки, значит все просьбы исполнятся.

Все женщины, которые долгое время не могли обрести ребенка, должны были в этот день подать милостыню. Подать  требовалось двенадцати нищим на входе в храм, после этого следовало горячо попросить Пресвятую Богородицу о даровании ребёнка.

Пьяный депутат из КПРФ убил инвалида и уснул рядом
Россиянин ловил медуз и мгновенно умер на глазах у своего сына
Лукашенко поставил на место Запад одной фразой
Лукашенко пообещал признать Крым и назвал условие
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
традициипраздникизапретыРождество Пресвятой Богородицы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы отмечаете этот праздник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника
4:20:52 8/14/2021
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника
Бердск«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ
4:10:59 8/14/2021
«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ
Налог для предприятий, отправляющих сотрудников в спортзал, хотят снизить в России
3:52:08 8/14/2021
Налог для предприятий, отправляющих сотрудников в спортзал, хотят снизить в России
Загадочно исчезла пара из Новосибирска по дороге в Омск: Люди пропали на «Шевроле-Нива»
3:32:38 8/14/2021
Загадочно исчезла пара из Новосибирска по дороге в Омск: Люди пропали на «Шевроле-Нива»
Что будет, если нарушить Успенский пост с 14 по 27 августа? Это грех или нет?
3:20:04 8/14/2021
Что будет, если нарушить Успенский пост с 14 по 27 августа? Это грех или нет?
Экскурсионный автобус врезался в грузовик: 16 пострадавших россиян попали в больницу
3:06:53 8/14/2021
Экскурсионный автобус врезался в грузовик: 16 пострадавших россиян попали в больницу
Билеты для экзаменов на водительские права решили поменять в МВД
2:43:31 8/14/2021
Билеты для экзаменов на водительские права решили поменять в МВД
Дешевые кредиты на строительство дорог по нацпроекту разрешил брать Мишустин
2:29:22 8/14/2021
Дешевые кредиты на строительство дорог по нацпроекту разрешил брать Мишустин
Чудесные обряды на Медовый спас 14 августа на богаство, любовь и исполнение желания
2:20:27 8/14/2021
Чудесные обряды на Медовый спас 14 августа на богаство, любовь и исполнение желания
Опасная непогода с ливнями и штормом обрушится на некоторые регионы России, предупредили метеорологи
2:00:51 8/14/2021
Опасная непогода с ливнями и штормом обрушится на некоторые регионы России, предупредили метеорологи