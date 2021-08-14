Экскурсионный автобус врезался в грузовик: 16 пострадавших россиян попали в больницу
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Экскурсионный автобус врезался в грузовик: 16 пострадавших россиян попали в больницу

3:06:538/14/2021
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По данным правоохранителей, всего пострадали 22 человека из 44 ехавших ночью в автобусе. По факту ДТП проводится проверка.

Под Владимиром экскурсионный автобус влетел в грузовик, 22 человека пострадали

Во Владимирской области 14 августа экскурсионный автобус столкнулся с грузовиком. Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, пострадали 22 человека. Инцидент произошёл на 97-м километре федеральной автодороги М8 "Холмогоры" в Александровском районе около 3.15.

"По предварительной информации, 57-летний водитель автобуса "Неоплан", двигаясь со стороны Ярославля в сторону Москвы, допустил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем МАН с полуприцепом "Тонар" под управлением 37-летнего водителя", — рассказали в полицейском ведомстве.

По уточненной информации, в салоне автобуса находились 44 пассажира, два водителя и экскурсовод. 16-ти пострадавшим потребовалась госпитализация. 6 получивших травмы медики "скорой" оказали помощь на месте. Погибших в результате ДТП нет.

По факту аварии проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром в субботу на трассе в Новосибирской области погиб водитель иномарки, врезавшись на встречке в фуру с арбузами.

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