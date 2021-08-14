Налог для предприятий, отправляющих сотрудников в спортзал, хотят снизить в России

С 2022 года в России граждане смогут возвращать часть денег потраченных на занятия фитнесом. Налоговый вычет предложено использовать и для компаний, стимулирующих занятия спортом для своих сотрудников и оплачивающих их. Об этом рассказала Елена Силина, возглавляющая Национальное фитнес-сообщество.
- Фитнес-отрасль имеет серьезный потенциал в реализации национальных задач, направленных на увеличение доли физически активного населения до 55% к 2024 году и до 70% к 2030 году. Для того, чтобы увеличить в России количество вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом, необходимо развить корпоративный спорт, внедрив налоговый вычет для компаний-работодателей, оплачивающих физкультурно-оздоровительные занятия в фитнес-клубах и спортивных секциях своим сотрудникам, - сообщила для ТАСС Елена Силина.
Предложение для предприятий, оплачивающих фитнес сотрудников, может быть реализовано через уменьшение налогооблагаемой базы, что будет стимулировать руководителей отправлять работников в спортзалы.
Елена Силина озвучила предложение "внедрить меры поддержки арендодателям, предоставляющим площади под физкультурно-оздоровительные объекты, в виде снижения налогов на имущество и землю".
- Данная мера позволит сохранить имеющиеся фитнес-клубы страны и увеличит их количество в будущем, - прокомментировала Силина.