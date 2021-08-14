Чудесная молитва Василию Блаженному 15 августа: о чем можно просить святого?
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Чудесная молитва Василию Блаженному 15 августа: о чем можно просить святого?

5:20:198/14/2021Фото: Православный журнал "Фома"
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При жизни Василий Блаженный был известен своими чудесными предсказаниями и пророчествами, смысл которых до людей доходил не сразу, поскольку поступки Василия многие расценивали, как сумасшествие.

Василий Блаженный
Молитвы святому помогают исцелиться от тяжелых заболеваний

15 августа православная церковь почитает память московского чудотворца, святого Блаженного Василия. На протяжении очень многих веков этот святой почитается как покровитель Москвы, а верующие знают, что молитвы к нему способны уберечь от тяжелых невзгод и неисцелимых заболеваний.

При жизни Василий Блаженный был известен своими чудесными предсказаниями и пророчествами, смысл которых до людей доходил не сразу, поскольку поступки Василия многие расценивали, как сумасшествие. Именно поэтому многие именовали его Блаженным.

Однако со временем сам царь Иван Грозный стал прислушиваться к словам Василия Блаженного, почитал его и опасался его предсказаний, поскольку они всегда сбывались. Предсказывал Василий Блаженный страшные пожары, предвидел обманы, а также делал пророчества, которые обязательно сбывались.

Во время его похорон Иван Грозный сам встал в ряды тех, кто нёс его гроб. Похоронен Василий Блаженный был на кладбище Троицкой церкви, где позже построили Покровский собор. Со временем религиозная постройка расширялась, а сегодня этот Собор все могут увидеть в самом центре Москвы, а называется он Собор Василия Блаженного.

С 1588 года люди стали замечать, что у гроба святого Василия случаются чудеса исцеления очень страшных заболеваний, при которых врачи не могли людям помочь. Имеются документальные записи о том, что по молитвам Блаженному Василию люди находили исцеления от слепоты, эпилепсии, припадков, при страшных увечьях ног избавлялись от болей и хромоты. Также люди получали исцеления от нервных расстройств, кожных заболеваний. Также молиться блаженному Василию можно о покровительстве и защиты от пожаров, от неудач и страшных катастроф.

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Молитва об исцелении


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