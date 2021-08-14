Чудесная молитва Василию Блаженному 15 августа: о чем можно просить святого?

15 августа православная церковь почитает память московского чудотворца, святого Блаженного Василия. На протяжении очень многих веков этот святой почитается как покровитель Москвы, а верующие знают, что молитвы к нему способны уберечь от тяжелых невзгод и неисцелимых заболеваний.
При жизни Василий Блаженный был известен своими чудесными предсказаниями и пророчествами, смысл которых до людей доходил не сразу, поскольку поступки Василия многие расценивали, как сумасшествие. Именно поэтому многие именовали его Блаженным.
Однако со временем сам царь Иван Грозный стал прислушиваться к словам Василия Блаженного, почитал его и опасался его предсказаний, поскольку они всегда сбывались. Предсказывал Василий Блаженный страшные пожары, предвидел обманы, а также делал пророчества, которые обязательно сбывались.
Во время его похорон Иван Грозный сам встал в ряды тех, кто нёс его гроб. Похоронен Василий Блаженный был на кладбище Троицкой церкви, где позже построили Покровский собор. Со временем религиозная постройка расширялась, а сегодня этот Собор все могут увидеть в самом центре Москвы, а называется он Собор Василия Блаженного.
С 1588 года люди стали замечать, что у гроба святого Василия случаются чудеса исцеления очень страшных заболеваний, при которых врачи не могли людям помочь. Имеются документальные записи о том, что по молитвам Блаженному Василию люди находили исцеления от слепоты, эпилепсии, припадков, при страшных увечьях ног избавлялись от болей и хромоты. Также люди получали исцеления от нервных расстройств, кожных заболеваний. Также молиться блаженному Василию можно о покровительстве и защиты от пожаров, от неудач и страшных катастроф.
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Молитва об исцелении