Число пострадавших при взрыве автобуса выросло 24 в Воронеже
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Число пострадавших при взрыве автобуса выросло 24 в Воронеже

4:27:518/14/2021Фото: @newsmsk_mo
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что еще два человека обратились за помощью в больницу.

В воронежском автобусе прогремел взрыв, пострадавших стало больше

В Воронеже увеличилось число пострадавших при взрыве автобуса. Теперь их 24 - еще два человека обратились в медицинские учреждения.

- Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался. Сегодня в БСМП №1 лечение проходят 14 человек, один — в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. В ВОКБ №1 лечатся двое. Один с ожогами 1-2 степени — в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжёлом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Таким образом, в медучреждениях остаются 16 из 24 пострадавших при взрыве, - написал Гусев в Telegram-канале.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", маршрутный автобус ПАЗ с 35-ю пассажирами взорвался недалеко от ТЦ "Галерея Чижова" вечером в четверг. В автобусе, предположительно, произошел взрыв какого-то предмета, который внесли в салон не раньше чем за часа до трагедии. Эпицентр взрыва находился недалеко от заднего колеса. Напомним, что два человека погибли.

Бак автобуса остался целым - он не был причиной трагедии, сообщает Mash.

Воронежские власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим - по 500 тыс.

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