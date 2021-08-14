Число пострадавших при взрыве автобуса выросло 24 в Воронеже

В Воронеже увеличилось число пострадавших при взрыве автобуса. Теперь их 24 - еще два человека обратились в медицинские учреждения.
- Число пострадавших от взрыва в воронежском автобусе выросло до 24 человек (двое умерли). Вчера еще двое человек обратились за медицинской помощью: один в состоянии средней тяжести, второй после оказания помощи от госпитализации отказался. Сегодня в БСМП №1 лечение проходят 14 человек, один — в реанимации в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести. В ВОКБ №1 лечатся двое. Один с ожогами 1-2 степени — в реанимации, второй, которого вчера перевели из БСМП №1, также находится в реанимации в тяжёлом состоянии с ушибом легких и множественными ссадинами. Таким образом, в медучреждениях остаются 16 из 24 пострадавших при взрыве, - написал Гусев в Telegram-канале.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", маршрутный автобус ПАЗ с 35-ю пассажирами взорвался недалеко от ТЦ "Галерея Чижова" вечером в четверг. В автобусе, предположительно, произошел взрыв какого-то предмета, который внесли в салон не раньше чем за часа до трагедии. Эпицентр взрыва находился недалеко от заднего колеса. Напомним, что два человека погибли.
Бак автобуса остался целым - он не был причиной трагедии, сообщает Mash.
Воронежские власти пообещали выплатить семьям погибших по 1 млн рублей, пострадавшим - по 500 тыс.