«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ

Особое беспокойство у муниципального Комбината бытовых услуг Бердска вызывает водопровод в районе ул. Космической. И не только там. Все бердские коммуникации исчерпали свой ресурс.
Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин, в течение месяца «дважды рванул» трубопровод диаметром 600 мм. Аварии произошли в районе ТЦ «Орбита».
- В 1970-х годах проложили трубы и думали, что это будет вечно. Условия работы водопровода и теплосетей разное — и по температуре, и по давлению. Тепло расширяет металл, а холодная вода идет с постоянной температурой примерно 6 градусов. Поэтому, наверное, думали, что водопровод вечный. Но так не бывает, - пояснил Пронюшкин.
По его словам, водопровод вдоль ул. Космической полностью исчерпал свой ресурс — изношен практически полностью.
- И мы не можем сегодня спрогнозировать, когда и в каком месте прорвет. Там рвануло дважды с разницей в две недели, - констатировал руководитель КБУ.
Он рассказал, что из трубы просто вырвало огромный кусок — она порвалась, как бумажная. И латать не имеет смысла, поскольку она вся сгнила. В связи с этим в КБУ разработали проект, к реализации которого уже приступили.
- Хотим параллельно бросить пластиковые трубы. Работы эти уже ведутся на пустыре у микрорайона Космического. Но есть вопросы, которые упираются в финансирование, - подчеркнул Анатолий Пронюшкин.
По его оценке, чтобы поменять все коммуникации в Бердске, за пять лет нужно потратить не менее 5 млрд рублей.
- Иначе Бердск будет постоянно сидеть, как на пороховой бочке, - заявил директор Комбината.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», последняя серьезная авария произошла на водоводе у ТЦ «Орбита» в ночь на 2 июля. Вода бежала рекой по улице Космической.
В тот же день КБУ пришлось устранять серьезную коммунальную аварию в районе Нового поселка, когда фекальные стоки потекли в Обское море. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», невозможность отремонтировать канализационный коллектор грозит катастрофой не только Бердску.