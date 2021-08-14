«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ
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«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ

4:10:598/14/2021
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На водоводе у ТЦ «Орбита» дважды за месяц «рвануло». В замену сетей город должен вложить миллиарды.

Провал на ТЦ "Орбита"
Провал на ТЦ "Орбита" в Бердске. 2019 год

Особое беспокойство у муниципального Комбината бытовых услуг Бердска вызывает водопровод в районе ул. Космической. И не только там. Все бердские коммуникации исчерпали свой ресурс.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» директор КБУ Анатолий Пронюшкин, в течение месяца «дважды рванул» трубопровод диаметром 600 мм. Аварии произошли в районе ТЦ «Орбита».

- В 1970-х годах проложили трубы и думали, что это будет вечно. Условия работы водопровода и теплосетей разное — и по температуре, и по давлению. Тепло расширяет металл, а холодная вода идет с постоянной температурой примерно 6 градусов. Поэтому, наверное, думали, что водопровод вечный. Но так не бывает, - пояснил Пронюшкин.

По его словам, водопровод вдоль ул. Космической полностью исчерпал свой ресурс — изношен практически полностью.
- И мы не можем сегодня спрогнозировать, когда и в каком месте прорвет. Там рвануло дважды с разницей в две недели, - констатировал руководитель КБУ.

Он рассказал, что из трубы просто вырвало огромный кусок — она порвалась, как бумажная. И латать не имеет смысла, поскольку она вся сгнила. В связи с этим в КБУ разработали проект, к реализации которого уже приступили.
- Хотим параллельно бросить пластиковые трубы. Работы эти уже ведутся на пустыре у микрорайона Космического. Но есть вопросы, которые упираются в финансирование, - подчеркнул Анатолий Пронюшкин.

По его оценке, чтобы поменять все коммуникации в Бердске, за пять лет нужно потратить не менее 5 млрд рублей.
- Иначе Бердск будет постоянно сидеть, как на пороховой бочке, - заявил директор Комбината.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», последняя серьезная авария произошла на водоводе у ТЦ «Орбита» в ночь на 2 июля. Вода бежала рекой по улице Космической.

В тот же день КБУ пришлось устранять серьезную коммунальную аварию в районе Нового поселка, когда фекальные стоки потекли в Обское море. Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», невозможность отремонтировать канализационный коллектор грозит катастрофой не только Бердску.

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