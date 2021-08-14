Задержанный после смерти девяти пациентов главврач предупреждал о проблемах с кислородом в больнице

Во Владикавказе 9 августа произошла гибель 11 пациентов больницы, которые находились на искусственной вентиляции легких из-за аварии, произошедшей после прорыва трубы с кислородом.
Главврач данного медучреждения был задержан на следующий день 10 августа. О нехватке кислорода в больнице он говорил ранее и просил пополнить его запасы и писал об этом письма в республиканский Минздрав.
- Действительно, данные документы поступали в Минздрав. Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава республики Северная Осетия.
О строительстве дополнительной кислородной линии запрос поступал в ведомство 7 и 8 июля 2021 года. Плиев просил выделить 800 тысяч рублей для реализации плана о второй кислородной линии. На ближайшем заседании правительства вопрос о выделении денег был решен положительно и заявка была одобрена.
Письмо от руководителя больницы с указанием нехватки аппаратов ИВЛ также поступало в Минздрав. Данная проблема была не новой, обсуждалась несколько раз и в больницу было привлечено необходимое оборудование - девять аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы из других медучреждений.
Задержание главврача больницы Владимира Плиева произошло 10 августа. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).
Плиев работал главврачом в больнице Владикавказа с марта 2021 года, до этого 10 лет он возглавлял подмосковную клинику.