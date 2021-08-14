Задержанный после смерти девяти пациентов главврач предупреждал о проблемах с кислородом в больнице
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Задержанный после смерти девяти пациентов главврач предупреждал о проблемах с кислородом в больнице

5:43:068/14/2021Фото: PxHere
0

Плиев просил выделить 800 тысяч рублей для реализации плана о второй кислородной линии. Письмо от руководителя больницы с указанием нехватки аппаратов ИВЛ также поступало в Минздрав.

Для обеспечения больницы кислородом были выделены деньги, которые не успели дойти

Во Владикавказе 9 августа произошла гибель 11 пациентов больницы, которые находились на искусственной вентиляции легких из-за аварии, произошедшей после прорыва трубы с кислородом.

Главврач данного медучреждения был задержан на следующий день 10 августа. О нехватке кислорода в больнице он говорил ранее и просил пополнить его запасы и писал об этом письма в республиканский Минздрав.

- Действительно, данные документы поступали в Минздрав. Главный врач медицинской организации Владимир Плиев по поручению министра оперативно информировал ведомство о вопросах, которые требовали немедленного реагирования и вмешательства со стороны министерства и правительства республики, - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава республики Северная Осетия.

О строительстве дополнительной кислородной линии запрос поступал в ведомство 7 и 8 июля 2021 года. Плиев просил выделить 800 тысяч рублей для реализации плана о второй кислородной линии. На ближайшем заседании правительства вопрос о выделении денег был решен положительно и заявка была одобрена.

Письмо от руководителя больницы с указанием нехватки аппаратов ИВЛ также поступало в Минздрав. Данная проблема была не новой, обсуждалась несколько раз и в больницу было привлечено необходимое оборудование - девять аппаратов ИВЛ, 12 прикроватных мониторов, инфузоматы из других медучреждений.

Задержание главврача больницы Владимира Плиева произошло 10 августа. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть пациентов (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Плиев работал главврачом в больнице Владикавказа с марта 2021 года, до этого 10 лет он возглавлял подмосковную клинику.

Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
В Питере вор умер сразу после шлепка по ягодице
Как выглядит на самом деле Литвинова: трудно поверить
Трагедия на отдыхе: туристку ограбили и убили из-за 660 рублей
Массовый бунт в Белоруссии: что происходит
Арбузные корки не выбрасывайте: вот что с них можно приготовить
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия на отдыхе: туристку ограбили и убили из-за 660 рублей
Как Любовь Соболь смогла покинуть Россию
Полицейский РФ изнасиловал 18-летнюю в отделе
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Судья с Украины одной фразой объяснила провал России на ОИ
Люди этих знаков самые мстительные: не обижайцте их
5 самых мстительных и коварных знаков Зодиака: будьте осторожны
Шойгу одной фразой ответил Зеленскому и заставил всех смеяться
взрывкислородгибель пациентовМинздрав Северной ОсетииВладимир Плиев
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Не приняли чужака?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Подробности трагедии: Девочка и пенсионерка погибли в ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области
5:25:37 8/14/2021
Подробности трагедии: Девочка и пенсионерка погибли в ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области
Чудесная молитва Василию Блаженному 15 августа: о чем можно просить святого?
5:20:19 8/14/2021
Чудесная молитва Василию Блаженному 15 августа: о чем можно просить святого?
БердскСмертельный рекорд 14 августа: Такого числа умерших от коронавируса за сутки еще не было в Новосибирской области
5:06:23 8/14/2021
Смертельный рекорд 14 августа: Такого числа умерших от коронавируса за сутки еще не было в Новосибирской области
Рекорд по смертям от коронавируса за сутки с начала пандемии поставила на 14 августа Россия
4:43:19 8/14/2021
Рекорд по смертям от коронавируса за сутки с начала пандемии поставила на 14 августа Россия
Число пострадавших при взрыве автобуса выросло 24 в Воронеже
4:27:51 8/14/2021
Число пострадавших при взрыве автобуса выросло 24 в Воронеже
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника
4:20:52 8/14/2021
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника
Бердск«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ
4:10:59 8/14/2021
«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ
Налог для предприятий, отправляющих сотрудников в спортзал, хотят снизить в России
3:52:08 8/14/2021
Налог для предприятий, отправляющих сотрудников в спортзал, хотят снизить в России
Загадочно исчезла пара из Новосибирска по дороге в Омск: Люди пропали на «Шевроле-Нива»
3:32:38 8/14/2021
Загадочно исчезла пара из Новосибирска по дороге в Омск: Люди пропали на «Шевроле-Нива»
Что будет, если нарушить Успенский пост с 14 по 27 августа? Это грех или нет?
3:20:04 8/14/2021
Что будет, если нарушить Успенский пост с 14 по 27 августа? Это грех или нет?