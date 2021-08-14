Разрешен ли алкоголь в Успенский пост с 14 по 27 августа 2021 года?

Сегодня, 14 августа у православных начался период строгого Успенского поста, который продлится ровно две недели. До нас этот пост пришел с древних времен.
Изначально этот период предназначался для тех, кто не смог поститься во время Великого поста, именно потому его правила столь же строги. Однако позже его стали выдерживать абсолютно все верующие, независимо от прохождения Великого поста.
Пост в народе именуют Лакомкой, потому что в это урожайное время (август) не составляет труда добыть себе постное питание, которое растет прямо на наших грядках. К этому времени уже идет и сбор грибов, и ягод и фруктов.
Во все дни поста строго запрещены любые виды мяса, яиц и молочная продукция. Рыбу можно есть только в один из 14 дней - это на Преображение Господне 19 числа.
Правила питания говорят о том, что три дня в неделю мы выдерживаем сухоядение, дважды в неделю можно готовить горячие блюда без растительного масла, а по субботам и воскресеньям можно есть горячую пищу с добавлением растительного масла и выпивать чуть-чуть красного церковного вина.
Алкоголь в пост запрещен, как и застолья и проведение праздничных мероприятий, да и разрешённый в выходные алкоголь может употребляться в столь малых количествах, что обычно его принято разбавлять водой к столу.
Любые развлечения и удовлетворения физических желаний строго ограничиваются, а потому, если на период Успенского поста у вас выпадает торжество, то нет никаких послаблений на этот счет - стол должен быть постным и без алкоголя, если вы все же намерены соблюдать пост.