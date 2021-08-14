Разрешен ли алкоголь в Успенский пост с 14 по 27 августа 2021 года?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
14.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Разрешен ли алкоголь в Успенский пост с 14 по 27 августа 2021 года?

6:20:148/14/2021Фото: Piqsels
0

Пост в народе именуют Лакомкой, потому что в это урожайное время (август) не составляет труда добыть себе постное питание, которое растет прямо на наших грядках.

овощи, фрукты
Основа рациона в пост - это всегда растительная пища

Сегодня, 14 августа у православных начался период строгого Успенского поста, который продлится ровно две недели. До нас этот пост пришел с древних времен.

Изначально этот период предназначался для тех, кто не смог поститься во время Великого поста, именно потому его правила столь же строги. Однако позже его стали выдерживать абсолютно все верующие, независимо от прохождения Великого поста.

Пост в народе именуют Лакомкой, потому что в это урожайное время (август) не составляет труда добыть себе постное питание, которое растет прямо на наших грядках. К этому времени уже идет и сбор грибов, и ягод и фруктов.

Во все дни поста строго запрещены любые виды мяса, яиц и молочная продукция. Рыбу можно есть только в один из 14 дней - это на Преображение Господне 19 числа.

Правила питания говорят о том, что три дня в неделю мы выдерживаем сухоядение, дважды в неделю можно готовить горячие блюда без растительного масла, а по субботам и воскресеньям можно есть горячую пищу с добавлением растительного масла и выпивать чуть-чуть красного церковного вина.

Алкоголь в пост запрещен, как и застолья и проведение праздничных мероприятий, да и разрешённый в выходные алкоголь может употребляться в столь малых количествах, что обычно его принято разбавлять водой к столу.

Любые развлечения и удовлетворения физических желаний строго ограничиваются, а потому, если на период Успенского поста у вас выпадает торжество, то нет никаких послаблений на этот счет - стол должен быть постным и без алкоголя, если вы все же намерены соблюдать пост.

Назван новый признак скорой смерти
Судья с Украины объяснила провал гимнастки из РФ на ОИ
26-летняя невеста погибла через несколько часов после свадьбы
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Россияне стали экономить на ритуальных услугах
Эксперты рассказали о пользе арбуза для переболевших COVID-19
Новое ДТП с автобусом под Саратовом: что с пассажирами
Познер заявил о заслуженном наказании для России на Олимпиаде
алкогольтрадициипраздникизапретыУспенский пост
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вам удается выдерживать пост?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Искренние пожелания и небесные открытки в праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа 2021 года
6:18:13 8/14/2021
Искренние пожелания и небесные открытки в праздник происхождения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа 2021 года
БердскСемь выпускников спецкласса поступили в медуниверситет: Они вернутся в Бердск дипломированными врачами
6:12:11 8/14/2021
Семь выпускников спецкласса поступили в медуниверситет: Они вернутся в Бердск дипломированными врачами
Задержанный после смерти девяти пациентов главврач предупреждал о проблемах с кислородом в больнице
5:43:06 8/14/2021
Задержанный после смерти девяти пациентов главврач предупреждал о проблемах с кислородом в больнице
Подробности трагедии: Девочка и пенсионерка погибли в ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области
5:25:37 8/14/2021
Подробности трагедии: Девочка и пенсионерка погибли в ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области
Чудесная молитва Василию Блаженному 15 августа: о чем можно просить святого?
5:20:19 8/14/2021
Чудесная молитва Василию Блаженному 15 августа: о чем можно просить святого?
БердскСмертельный рекорд 14 августа: Такого числа умерших от коронавируса за сутки еще не было в Новосибирской области
5:06:23 8/14/2021
Смертельный рекорд 14 августа: Такого числа умерших от коронавируса за сутки еще не было в Новосибирской области
Рекорд по смертям от коронавируса за сутки с начала пандемии поставила на 14 августа Россия
4:43:19 8/14/2021
Рекорд по смертям от коронавируса за сутки с начала пандемии поставила на 14 августа Россия
Число пострадавших при взрыве автобуса выросло 24 в Воронеже
4:27:51 8/14/2021
Число пострадавших при взрыве автобуса выросло 24 в Воронеже
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника
4:20:52 8/14/2021
21 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: церковные и народные традиции праздника
Бердск«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ
4:10:59 8/14/2021
«На пороховой бочке» сидит Бердск из-за сгнивших коммуникаций, заявил директор КБУ