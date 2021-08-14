Рекорд по смертям от коронавируса за сутки с начала пандемии поставила на 14 августа Россия

За минувшие сутки на 14 августа в России зарегистрировали 819 смертей от коронавируса, сообщили в федеральном оперативном штабе. Это третий суточный рекорд подряд. Накануне сообщалось о 815 летальных исходах. Общее число умерших за время пандемии россиян достигло 169 683 человек.
Новых случаев COVID-19 за последние сутки выявили составило 22 144 (накануне 22 277). Число заразившихся за все время пандемии в России выросло до 6 579 212 человек.
Выписались после лечения за последние 24 часа 19 550 человек. Всего выздоровевших - 5 867 890 пациентов.
Новых зараженных коронавирусом выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 2317 (накануне было 2529), Санкт-Петербурге — 1823, Подмосковье — 1307, Нижегородской области — 544, Свердловской — 524, Ростовской — 489, Пермском крае — 479, Воронежской области — 466, Красноярском крае — 451, Самарской области — 442.
Меньше всего заболевших в Ненецком автономном округе — 12, на Чукотке - 15.