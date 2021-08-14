Без электричества из-за бушующей стихии остались свыше 100 тыс. жителей Кубани

В региональном управлении МЧС по Краснодарскому краю сообщили о перебоях с электричеством у местных жителей. Кубань оказалась под влиянием сильнейших осадков. Проливной дождь с градом сопровождаются порывами ветра до 25 метров в секунду, из-за этого образуются смерчи, обвалы и оползни. Известно о подтоплении 1,3 тысяч частных домовладений и 1,6 тысяч придомовых территорий и участка краевой автодороги.
В настоящее время 108 тысяч жителей остались без электроэнергии.
Неблагоприятная погода пробудет в регионе до утра 16 августа, ожидается выпадение до 140 миллиметров осадков.
- В 14-ти муниципальных образованиях введен режим «чрезвычайная ситуация». Для усиления группировок в городах Анапа, Крымск и Темрюк направлены оперативные группы, аэромобильная группировка и сводный отряд Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю. Применяется расчет беспилотных летательных систем Главного управления, организована работа оперативного штаба Главного управления. Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС общей численностью 1460 человек личного состава и 490 единиц техники, в том числе от МЧС России – 355 человек личного состава, 101 единица техники, 11 плавсредств, - сообщают на сайте регионального МЧС.
С вечера 12 августа циклон господствует в Краснодарском крае. В части Новороссийска и Анапе объявлен режим ЧС. В Сочи закрыты все пляжи, а жители города, должны быть готовы в любой момент покинуть жилье и уехать в безопасное место.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", из четырех лагерей в связи с подтоплением эвакуировали около 1000 детей.