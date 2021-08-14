Подробности трагедии: Девочка и пенсионерка погибли в ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области
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Подробности трагедии: Девочка и пенсионерка погибли в ДТП на трассе "Иртыш" в Новосибирской области

5:25:378/14/2021
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Женщина-водитель на KIA Ceed при обгоне выехала на встречку, где столкнулась с ВАЗом. Пассажиры погибли, водители попали в больницу. Смотрите фото с места смертельного ДТП.

Обе машины разбиты всмятку

В Татарском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили 14 августа  "Курьер. Среда. Бердск" в управлении МВД по Новосибирской области.

Как уточнили в ведомстве, в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли два человека.

- Сегодня около 13.30 в Татарском районе на 951-м км автодороги "Иртыш" 34-летняя женщина-водитель автомобиля KIA Ceed, следовавшая со стороны Новосибирска в направлении Омска, при совершении обгона совершила столкновение со встречным автомобилем ВАЗ-2110 под управлением мужчины 1953 года рождения. В результате происшествия погибли два человека: 16-летняя пассажирка ВАЗа и 60-летняя пассажирка KIA, - рассказали подробности в пресс-службе регионального главка МВД.

Оба водителя с различными травмами доставлены в больницу.

На месте работают инспекторы ГИБДД сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства происшествия.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", утром в субботу на этой же трассе погиб водитель иномарки, врезавшейся в фуру с арбузами. Большегруз, перевернувшись на проезжую часть, перегородил проезд.

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